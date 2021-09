Prefeitura homenageia profissionais de trânsito no Dia do Agente

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (23), na sede operacional da pasta, uma cerimônia em celebração ao Dia Nacional do Agente de Trânsito.

Na oportunidade, o prefeito Guti parabenizou os profissionais e agradeceu por todos os esforços empenhados em prol da segurança e da fluidez viária da cidade. “Não adianta fazermos um ótimo planejamento de ações se, na prática, não for possível executá-lo de maneira efetiva. Aqui em Guarulhos nós não temos essa preocupação porque vocês conseguem desempenhar esse trabalho muito bem. Ninguém faz nada sozinho e é bom saber que temos com quem contar. Esse é o agradecimento não só do prefeito, mas também do cidadão que mora e ama Guarulhos”, ressaltou.

Para o secretário Luigi Lazzuri Neto, mobilidade urbana é um tema desafiador e ter profissionais capacitados à frente das ações de trânsito é o que faz a diferença. “Meus cumprimentos a todos os agentes que, com muita dedicação e afinco, zelam pelo trânsito da nossa Guarulhos. Vocês estão nas ruas debaixo de chuva e sol, no frio e no calor, fiscalizando e operando o trânsito a fim de proporcionar uma boa experiência ao cidadão”, disse Neto.

Recém-aposentado, o agente de trânsito Moizés Francisco Paulo, que exerceu a função durante 11 anos, foi homenageado com um certificado de honra ao mérito em reconhecimento aos serviços prestados em benefício do trânsito do município. “Eu iniciava as atividades às 4h da manhã. Foram anos de muito trabalho duro e diversos aprendizados. Essa experiência foi uma escola para mim. Gratidão a todos os meus parceiros pelas experiências e ensinamentos compartilhados”, salientou.

Já o agente José Maria Barbosa abordou que o principal desafio da profissão é assegurar velocidade comercial aos veículos para que o tempo de percurso não seja demasiadamente longo a ponto de desestimular os usuários do transporte público.

“É gratificante saber que por meio do nosso trabalho conseguimos proporcionar um percurso com mais qualidade e eficiência à população. Um acontecimento que me marcou demais foi quando ajudei uma senhora no Terminal Pimentas com orientações sobre os transportes e, depois, ela voltou com outras pessoas que queriam tirar dúvidas também. Naquele dia ficou muito evidente que somos uma referência para quem busca melhorias no trânsito”, contou.

Vale pontuar que um percurso sem transtornos também depende da colaboração e da responsabilidade de todos os transeuntes. “A mensagem que eu deixo ao munícipe é: seja consciente. Se beber, não dirija. Preste atenção no trânsito e não utilize o celular em movimento. Lembre-se que o uso do cinto é obrigatório e atente à velocidade das vias. Assim, teremos um trajeto mais seguro para todos”, destacou o agente Anderson Campos.