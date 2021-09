Shopping Bonsucesso apoia ação Mulheres Amigas, em prol do Outubro Rosa

Em apoio ao Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização ao câncer de mama, o Shopping Bonsucesso em parceria com a ONG Américas Amigas e o Tenda Atacado recebe a unidade móvel do projeto Mulheres Amigas.

A ação tem o objetivo de contribuir, de forma gratuita, para a detecção e diagnóstico do câncer de mama entre a população em situação de vulnerabilidade social e informar sobre a importância do exame de mamografia para o diagnóstico precoce da doença, quando as chances de cura são maiores.

Localizada no estacionamento do Shopping, a unidade oferecerá atendimento gratuito das 8h às 18h com agendamento prévio feito pelo site: https://www.americasamigas.org.br/mulheres-amigas-2021. Na unidade, serão realizados exames de mamografia, ultrassom diagnóstico e encaminhamento para biópsia, caso necessário. Os laudos são entregues em cerca de duas horas, mas caso exames complementares de imagens ou ultrassom se façam necessários, a entrega do laudo pode ultrapassar o tempo estimado.

As atividades da Américas Amigas estão baseadas em três pilares principais: Programa de Doação de Equipamentos e Insumos; Programa de Capacitação e Treinamentos de Profissionais que atuam na área de câncer de mama; Programa de Doação de Exames de Detecção e Diagnóstico de câncer de mama. Esses três programas são permeados por campanhas recorrentes de informação e conscientização sobre a doença

Serviço:

Mulheres Amigas

Período: 1 a 9 de outubro

Horário: Das 8h às 18h com agendamento prévio feito pelo site: www.americasamigas.org.br/mulheres-amigas-2021

Local: Estacionamento do Shopping Bonsucesso

https://www.americasamigas.org.br/

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 10h às 22h e segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja.