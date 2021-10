‘Dia V’ quer alcançar 4,3 milhões de faltosos da 2ª dose da vacina contra covid-19

O Governo do Estado de São Paulo quer alcançar neste sábado (2), por meio do ‘Dia V’ de vacinação contra vcovid-19, 4,3 milhões de pessoas que ainda não compareceram aos postos para receber a segunda dose dentro do prazo adequado. A estatística é a maior já registrada e está relacionada à antecipação do prazo da vacina da Pfizer.

Em parceria com os 645 municípios, mais de cinco mil pontos de vacinação no estado estarão abertos das 7h às 19h deste sábado.

A Secretaria de Estado da Saúde ainda disponibilizará um recurso para os profissionais de saúde dos municípios para garantir o funcionamento e a disponibilidade de equipe completa nas unidades.

“Com esta iniciativa, poderemos intensificar aplicação da segunda dose e melhorar a cobertura vacinal completa. Pedimos à população que aproveite esta oportunidade, procure um posto e se proteja da covid-19 por meio da imunização adequada”, diz a coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Os municípios também poderão utilizar a data e os recursos para atualizar a plataforma VaciVida, permitindo que a rede registre os dados de já vacinados que eventualmente ainda não foram cadastrados no sistema.

As prefeituras também poderão aplicar a dose adicional nos idosos, de acordo com o calendário vigente, e que já tomaram duas doses em fevereiro ou março. Um segundo “Dia V” de imunização ocorrerá no dia 16 de outubro.

Estatísticas e orientações referentes aos faltosos

Dos 4,3 milhões de pessoas que ainda não voltaram aos postos no prazo indicado para receber a segunda dose, 2,07 milhões precisam concluir esquemas vacinais com doses da Pfizer, número que foi impactado com a antecipação de 12 para 8 semanas no intervalo entre primeira e segunda dose . Esta medida passou a valer no dia 24 de setembro e recalculou os prazos de todas as pessoas que já tinham recebido a primeira dose.

O total de faltosos inclui ainda 1,05 milhões que precisam receber a segunda dose da Coronavac e 1,23 milhões da Astrtazeneca.

Levantamento do Plano Estadual de Imunização (PEI) contra covid-19 mostra que a estimativa total de faltosos poderia 35% menor se todas as cidades atualizassem a plataforma VaciVida no mesmo dia da aplicação da segunda dose, uma vez que a falta de cadastro em tempo oportuno pelos municípios no sistema impacta na visualização adequada dos dados pelo PEI. “É a partir dos dados da plataforma que entendemos a real dinâmica da campanha nas 645 cidades. Se esta informação não aparece, pode ser que ainda haja dose em estoque nesse local, ou simplesmente já houve aplicação, mas não há cadastro”, explica a coordenadora do PEI.

Conforme a Resolução SS 59, que normatiza a atualização dos dados da campanha na plataforma VaciVida, os municípios devem reportar tais dados em até 72 horas.