Programa ID Jovem registra aumento de 22,15% desde fevereiro

O Programa ID Jovem apresentou um aumento de 2.054 carteirinhas geradas de fevereiro até setembro de 2021 na cidade de Guarulhos. Isso representa um crescimento de 22,15% no número de beneficiários. Atualmente a cidade conta com um total de 11.325 pessoas que usufruem das vantagens do programa. Com a retomada dos eventos presenciais a procura pelo benefício tende a aumentar.

A Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.

O benefício é destinado a pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes a família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Para se inscrever no CadÚnico e participar do programa é necessário procurar o atendimento junto aos postos de atendimento espalhados pela cidade.

Confira os locais

Central do Cadastro Único / Programa Bolsa Família (mediante agendamento pelo telefone)

Endereço: avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270. WhatsApp: (11) 94144-8095

Facebook: https://www.facebook.com/sdasgru

– Os 12 Cras espalhados pela cidade, cujos endereços e telefones estão no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras. Para ir aos Cras é necessário fazer agendamento prévio pelo telefone.

– CadMóvel I

Endereço: Avenida Atalaia do Norte, 544 , Jardim Cumbica (CEU Cumbica)

Período: até esta sexta-feira (8)

– CadMóvel II

Endereço: avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso (CEU Bonsucesso)

Período: até 29 de outubro

– CadMóvel III

Endereço: rua Crato, 197, Parque Uirapuru (dentro da Associação Cristã de Moços – ACM)

Período: até 29 de novembro.