Pirassununga ainda enfrenta impactos de temporal

A cidade de Pirassununga, no interior paulista, ainda sofre com as consequências do temporal que atingiu a cidade no sábado (9). Suspensão da vacinação da covid-19, destelhamento de casas e suspensão de cirurgias na Santa Casa são alguns dos impactos. O fenômeno meteorológico que atingiu a cidade é conhecido como microexplosão.

Em entrevista a uma rádio local, o prefeito Dimas Urban informou que irá decretar estado de emergência no município. Ele disse que irá se reunir com representantes do governo estadual nesta quarta-feira (13). O prefeito, que transmitiu a entrevista pela sua página no Facebook, disse que o município vai precisar de cerca de R$ 30 milhões para reparar danos.

A forte chuva danificou postos de vacinação, fazendo com que a campanha contra a covid-19 fosse suspensa no município. Algumas doses ficaram sem refrigeração por conta da queda de energia, o que ainda será avaliado pela prefeitura, e não há prazo para retomar a aplicação.

O Fundo de Solidariedade de Pirassununga está recebendo doações neste feriado. Entre os itens necessários, estão alimentos, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Fenômeno

A microexplosão ocorre quando correntes de vento muito fortes saem de dentro de uma nuvem cumulusnimbus, as quais descem rapidamente para a superfície em linha reta e, quando tocam o solo, se espalham para todas as direções.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno não é tão raro, mas é menos provável que ocorra novamente na mesma região nesta semana. O alerta é para o próximo fim de semana, quando uma chuva volumosa deve voltar à região com rajadas de vento intensas.