Central de Regulação de Urgências Samu ganha nome de ex-conselheiro de saúde

Em memória de Antônio Luiz do Valle e a sua dedicação aos serviços prestados como conselheiro e presidente do Conselho Municipal de Saúde, o SAMU-192 Guarulhos realizou uma cerimônia nesta quarta-feira (13) para homenageá-lo, batizando com seu nome a Central de Regulação de Urgências localizada na rua Cavadas, 563, na Vila São João.

Na ocasião, a coordenadora geral do Samu, Andressa Lima José, destacou que Antônio Luiz do Vale é um exemplo para ser seguido no conselho gestor. “Sr. Toninho, não só conhecia os problemas e os apontava, mas trazia consigo sempre sugestões de melhorias e as apresentava com ética e respeito, representando muito bem a população. Sabia se posicionar e escutar, nos apoiava e acolhia como funcionário e profissional da saúde”, afirmou antes do descerramento da placa.

Para receber a homenagem estiveram presentes a esposa Ivone Maria do Valle, os filhos Cláudia Maria do Valle e Vitor Luiz Borges do Valle e as netas Beatriz e Sofia Helena. “Em nome da família eu venho agradecer a todos que estão aqui presentes nesta homenagem que para nós é um ato singelo, mas que vai representar muito nos nossos corações. Pelo que eu me lembre, meu pai sempre fez um serviço de coração para a população e para os funcionários do SAMU”, disse a filha Cláudia, bem emocionada.

Também participaram da cerimônia o secretário da Saúde, Ricardo Rui, representando o prefeito Guti, o secretário adjunto da Pasta, Michael Rodrigues de Paula, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, a diretora do Departamento de Coordenação da Urgência e Emergência, Andreia Sperandio Duriguetto, a vereadora Carlinda Tinôco e a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde Maria Divina Pereira da Fonseca.

Falecido em 2019, Antônio Luiz do Valle foi atuante no SAMU a partir de 2015 e eleito como membro do Conselho Gestor do serviço para a gestão 2016/2017. Exerceu também a função de fiscal do Pro-Rede (Programa de Recursos Escolares Descentralizados) e em seguida foi eleito presidente do Conselho Municipal de Saúde. “Nossa justa homenagem é a este grande defensor do SUS que muito enalteceu a Saúde de Guarulhos”, finalizou a coordenadora geral do Samu, Andressa Lima José.