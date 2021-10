Projeto propõe denominar principal viaduto da cidade em homenagem ao empresário Professor Antonio Veronezi

Foi deliberado, na sessão legislativa da última quarta-feira, o projeto de lei 3138/2021 que altera a denominação oficial do Viaduto que liga a rodovia Presidente Dutra com a avenida Paulo Faccini para Viaduto Cidade de Guarulhos – Prof. Antonio Veronezi. De autoria do vereador Geraldo Celestino (PSC), o projeto é uma homenagem a um dos principais empresários da cidade, que faleceu em janeiro deste ano, aos 77 anos, em decorrência de complicações da covid-19.

Veronezi é considerado um ícone de fundamental importância para o desenvolvimento da educação no país, com destaque para sua atuação na Associação Nacional das Universidades Particulares, a qual presidiu por 6 anos, além de integrar a diretoria do CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Em Guarulhos, foi reitor e chanceler da Universidade de Guarulhos (UNG) até 2016, quando tornou-se sócio da Universidade Santo Amaro (Unisa).

Foi ainda pioneiro na administração de grandes centros comerciais, como o Shopping Poli, Internacional, Bonsucesso e Maia, empreendimentos pertencentes ao Grupo General Shopping.

Para Celestino, Veronezi foi o empresário que mais investiu na cidade e a denominação será uma homenagem proporcional ao legado que ele deixou na cidade. “Em nossas incontáveis conversas, o Prof. sempre dizia que investir em Guarulhos era a forma de retribuir o que a cidade lhe proporcionou, seja através do ensino ou dos centros comerciais, sempre falando da educação como a principal ferramenta para fomentar a economia. Perdi a conta dos relatos que ainda recebo sobre carreiras que foram desenvolvidas com sua ajuda, sempre muito caridoso e prestativo”, comentou o vereador.

O projeto será analisado pelas comissões da Câmara Municipal e deverá passar por duas votações.

Imagem: Diego Secco/PMG