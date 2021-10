CCR NovaDutra espera receber mais de um milhão de veículos durante o feriado de Finados

Durante os quatro dias do feriado prolongado de Finados, de 29/10 a 02/11, a CCR NovaDutra espera receber um fluxo superior a um milhão de veículos nos 402 quilômetros da rodovia. Para atender o motorista que estiver em viagem pela via Dutra, a concessionária realiza operação especial de atendimento, com início na sexta-feira, dia 29/10, e término na terça-feira, dia 02/11, feriado de Finados.

A operação contará com papa-filas nos pedágios, equipes operacionais em pontos estratégicos da rodovia, além de veiculação de dicas de segurança e entrevistas ao vivo sobre as condições de tráfego na saída e no retorno do feriado na CCRFM 107,5.

No trecho paulista, o tráfego deverá ficar intenso entre 19h e 21h de sexta-feira, dia 29/10 e entre 7h e 12h de sábado, dia 30/10. No retorno, o tráfego deve ser mais intenso na terça-feira, dia 02/11, entre 9h e 21h. Já no trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre 9h e 22h de sexta-feira (29/10) e entre 7h e 19h de sábado, dia 30/10. No retorno, o tráfego deve ser maior na terça-feira, dia 02/11, das 10h às 22h.

Expectativa de Tráfego – Trecho paulista

Devem deixar São Paulo pela via Dutra mais de 598 mil veículos, entre a zero hora de sexta (29) e a meia-noite de sábado (30).

Saída de São Paulo (horários de pico):

Sexta-feira (29): das 19h às 21h – previsão de 9.098 veículos por hora.

Sábado (30): das 7h às 12h – previsão de 9.382 veículos por hora.

Volta para São Paulo (horário de pico):

Terça-feira (2): das 9h às 21h – previsão de 10.720 veículos por hora.

Expectativa de Tráfego – Trecho fluminense

Devem deixar o Rio de Janeiro pela via Dutra em torno de 400 mil veículos, entre a zero hora de sexta-feira (29) e a meia-noite de sábado (30).

Saída do Rio de Janeiro (horários de pico):

Sexta-feira (29): das 9h às 22h – previsão de 6.521 veículos por hora.

Sábado (30): das 7h às 19h – previsão de 6.229 veículos por hora.

Volta para o Rio de Janeiro (horários de pico):

Terça-feira (2): das 10h às 22h – previsão de 5.764 veículos por hora.

Operação especial de atendimento das equipes operacionais

Para auxiliar os usuários durante a viagem, a via Dutra será inspecionada por mais de cem viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, em regime de revezamento, distribuídos em 11 bases operacionais e em locais estratégicos ao longo da via Dutra. Haverá, ainda, reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines.

Campanha de orientação sobre o uso correto do acostamento

Com o objetivo principal de orientar os motoristas que trafegam pela rodovia Presidente Dutra, a concessionária reforça durante o feriado prolongado a campanha de segurança sobre o uso correto do acostamento. Entre as ações, haverá divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e a veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5.

Confira algumas dicas de segurança:

Se precisar parar no acostamento:

• Sinalize o local: ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo;

• Desocupe o veículo, deixando todos os ocupantes distantes da rodovia. Dê atenção especial às crianças e aos animais de estimação.

O uso do acostamento é permitido apenas:

• Em casos de emergência, como problemas mecânicos e socorro médico.

O que você não deve fazer no acostamento:

• Nunca trafegue pelo acostamento;

• Nunca ultrapasse pelo acostamento;

• Não utilize o acostamento como ponto de encontro ou banheiro; procure sempre um posto de serviços.

Obras

Veja os locais em obra na via Dutra:

A concessionária estará com obra de contenção de talude no quilômetro 168 da pista sentido Rio de Janeiro, em Jacareí (SP), durante o feriado prolongado. Os trabalhos acontecem das 7h às 19h. No local, são três faixas de rolamento e o tráfego vai fluir pelas duas faixas da esquerda. Ao passar pelo trecho em obras o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade.

Entre os quilômetros 37 e 39 da pista sentido São Paulo, haverá fechamento alternado de faixas da pista para serviço de recuperação de pavimento. Os serviços estão programados para o dia 31/10, das 7h às 13h.

Entre os quilômetros 94 e 93 da pista sentido Rio de Janeiro, haverá fechamento alternado de faixas da pista para serviço de recuperação de pavimento. Os serviços estão programados para o dia 1º/11, das 8h às 15h.

Entre os quilômetros 257 e 259 da pista sentido São Paulo, haverá fechamento alternado de faixas para recuperação de pavimento. Os serviços estão programados para o dia 1º/11, das 20h às 5h.

Disque CCR NovaDutra 0800-0173536

O motorista que estiver em viagem pela via Dutra e precisar de socorro médico ou mecânico pode acionar o SOS Usuário pelo Disque CCR NovaDutra 0800-0173536. Outra opção é utilizar um dos 804 telefones de emergência ao longo de toda a rodovia a cada quilômetro, nos dois sentidos.

CCRFM e site CCR NovaDutra

Os usuários da via Dutra contam com informações 24 horas por dia sobre a rodovia sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra. As atualizações de tráfego acontecem a cada três minutos. O site da concessionária – www.novadutra.com.br – também traz informações sobre as condições da rodovia.

Controle de velocidade

Com o objetivo de complementar a fiscalização de velocidade realizada pela Polícia Rodoviária Federal com radares móveis, estão implantados 58 pontos de controle com radares fixos na rodovia, que apoiam a ação policial (veja relação dos locais no site www.grupoccr.com.br/novadutra).

Localização das praças de pedágio e preços de tarifa

Trecho paulista

Km 204 – Arujá – bidirecional – R$ 3,50

Km 182 – Guararema Norte – unidirecional SP/RJ – R$ 3,50

Km 180 – Guararema Sul – unidirecional RJ/SP – R$ 3,50

Km 165 – Jacareí – bidirecional – R$ 6,20

Km 87 – Moreira César (Pindamonhangaba) – bidirecional – R$ 14,20

Trecho fluminense

Km 318 – Itatiaia – bidirecional – R$ 14,20

Km 207 – Viúva Graça (Seropédica) – bidirecional – R$ 14,20