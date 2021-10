EMTU celebra o Dia do Livro com distribuição gratuita de exemplares aos passageiros

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo , por meio do projeto “Gira Livro”, distribuirá nesta semana 500 livros gratuitamente em terminal de ônibus como forma de estimular o hábito da leitura e a troca de livros entre os passageiros.

A partir do dia 29, quando é comemorado o Dia Nacional do Livro, a EMTU em parceria com o Canal Cidade São Mateus vai entregar livros aos passageiros do Terminal São Mateus, na zona leste da capital paulista.

O terminal receberá a partir das 10h um espaço para leitura e uma estante permanente, que será reabastecida com livros periodicamente até dezembro. A ideia é que os passageiros retirem livros no local e, aqueles que conseguirem contribuir, podem doar um livro.

EMTU – Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.

Serviço – Doação de livros

Data: a partir do dia 29/10, às 10h

Local: Terminal Metropolitano São Mateus

Endereço: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo/SP