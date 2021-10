Aplicativo Poupatempo Digital é o canal preferido dos cidadãos para serviços do TRE-SP

Para resolver pendências do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) pelo Poupatempo, a população tem dado preferência aos canais digitais – portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Em 2021, foram mais 723 mil atendimentos online para demandas do Tribunal, o que representa quase 90% do total de solicitações. De janeiro a setembro de 2021, o canal que recebeu o maior número de solicitações foi o app: dos mais de 816 mil atendimentos realizados no período, presencial e online, cerca de 550 mil foram via Poupatempo Digital.



O serviço que lidera o ranking de atendimentos em 2021 é a Consulta de Situação Eleitoral, com 392 mil solicitações. Entre as opções do TRE-SP que podem ser realizadas no programa Poupatempo também estão inscrição eleitoral, emissão da segunda via do título de eleitor, consulta de local de votação, entre outras.



Nos postos, o atendimento presencial do TRE-SP é realizado mediante agendamento, que também pode ser feito online, nos canais eletrônicos. Até setembro de 2021, foram mais de 92,6 mil solicitações realizadas presencialmente nas 86 unidades em todo o Estado.



“O balanço revela a preferência dos cidadãos pela agilidade dos canais digitais. O aplicativo Poupatempo Digital é uma prioridade de investimento do programa, e percebemos como a população tem aproveitado esse canal”, destaca Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que administra o Poupatempo.

Serviços digitais

Com o início da pandemia, em março do ano passado, a Prodesp, responsável pela transformação digital do Estado, ampliou a oferta de serviços digitais nos canais do Poupatempo. Atualmente, são quase 160 opções no portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.