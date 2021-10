A Habitat para Humanidade Brasil está promovendo uma viagem por lares de 12 países, transformando casas em cultura e afeto em sua primeira exposição “Onde mora a esperança”, na Casa das Rosas.

A exposição tem caráter inclusivo, com áudio-descrição dos painéis, para que todos possam se encantar com as fotografias e tenham a oportunidade de refletir sobre o direito à moradia. Nessa jornada pelos lares, a Habitat Brasil convida para a reflexão sobre privilégios e a empatia sobre a causa. Só no Brasil, mais de 25 milhões de moradias estão em condições inadequadas de habitação – motivo de haver uma área dedicada às fotografias inéditas das comunidades de Heliópolis, em São Paulo, e de Riacho das Almas, no semiárido de Pernambuco.

A exposição vai até o dia 28 de novembro, na Casa das Rosas, de quarta a domingo, das 7h às 22h. Mais informações sobre a mostra “Onde Mora a Esperança” podem ser encontradas no site: https://habitatbrasil.org.br/exposicao-fotografica-onde-mora-a-esperanca/

SERVIÇO

Exposição Fotográfica “Onde Mora a Esperança”

Local: Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37, São Paulo.

Data: 20 de outubro a 28 de novembro, das 7h às 22h.

Entrada franca

Sobre a Habitat para a Humanidade Brasil

Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, desde 1992, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. Presente em mais de 70 países, a organização promove a incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, à água e ao saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades. No Brasil, a organização já transformou a vida de mais de 197 mil brasileiros.