Museu das Invenções com entrada gratuita na semana do inventor

O Dia do Inventor é comemorado todo dia 4 de novembro e foi proclamado pelo inventor e empreendedor alemão Gerhard Muthenthaler.

No Brasil, a Associação Nacional dos Inventores (ANI) é a maior entidade que presta suporte a inventores e empresários quanto à legislação que rege a propriedade industrial (marcas, patentes, direitos autorais, copyrights e registros de softwares) e no lançamento de produtos e projetos para diversas áreas da atividade industrial e comercial.

E a ANI administra o único Museu das Invenções da América Latina, conhecido como Inventolândia, inaugurado em 1996, sendo que ele está totalmente reformado.

A Inventolândia conta com um acervo variado de produtos revolucionários, como o óculos que te ajuda a ler deitado e o banco compacto que pesa cerca de 600 gramas e pode ser transportado com muita facilidade, dentro de uma pequena bolsa, para as pessoas não terem que ficar de pé nos locais de grande aglomeração. Além disso, o museu tem uma novidade: gratuidade no ingresso que custa R$ 15,00 por pessoa durante a semana do Dia do Inventor (entre 1º e 5 de novembro de 2021).

Uma outra invenção brasileira apoiada pela ANI e que busca investidores é AVan, visto por muitos como o supermercado delivery que terá a entrega mais rápida do mundo, já que a empresa terá vans espalhadas, com produtos não-perecíveis, em diversos bairros, de diversas cidades brasileiras, o que agilizará a velocidade de entrega.

De acordo com Carlos Mazzei, presidente da ANI: “Invenções chegam para solucionar problemas da humanidade”. Uma outra solução que está em fase de captação de recursos é o iOven, uma bolsa térmica destinada para o transporte de produtos quentes com temperatura de até 70 graus Celsius. O iOven soluciona o problema da batata frita e da pizza que costumam chegar sem crocância aos clientes. Além disso, essa solução resolve um problema que os restaurantes sempre tiveram: a limitação do raio de entrega para que a comida não esfrie no caminho.

E para comemorar o Dia do Inventor, a ANI também acaba de lançar o e-book: “Os 7 pecados mortais do inventor”, disponível no site da entidade.

Mazzei afirma: “São 35 anos de existência dedicados a assessorar inventores brasileiros independentes, gerando grandes oportunidades de negócios para eles. Em sua história, a ANI já elaborou mais de 25 mil relatórios de patentes e auxiliou mais de 50 mil inventores brasileiros”.

De acordo com ele, a criatividade dos brasileiros não tem limites e muita coisa boa aparece todos os dias. É o caso de outra invenção brasileira que será lançada nos próximos meses, o aplicativo Satelite, no qual grandes empresários e pessoas famosas decidem quanto vale o minuto delas para uma videochamada e qualquer pessoa pode solicitar uma conferência exclusiva, se conectando com elas.

“Atualmente, os inventores buscam cada vez mais uma associação responsável para proteger sua ideia e buscar investidores. Portanto, sempre digo que se você tem uma grande ideia, uma invenção, e precisa colocá-la em prática, o seu primeiro caminho é buscar uma associação de inventores”, finaliza Mazzei.

Museu das Invenções da América Latina – Inventolândia

Horário de visita: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Endereço: Rua Dr. Homem de Melo, 1109 – Perdizes, em São Paulo/SP.

Agendamentos para escolas através do telefone: 11 3670-3411 ou WhatsApp: 11 94738-4249.

O museu está aberto para mostrar aos estudantes e demais interessados como a ciência pode ser prática e divertida.