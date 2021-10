Remanejamento e engajamento da população evitam perdas de doses de vacinas em Guarulhos

Guarulhos deverá aproveitar todas as doses da vacina Pfizer antes que elas percam a validade. Isso graças a um trabalho eficiente de remanejamento de vacinas (enviar doses para unidade de saúde com fluxo maior de pessoas) e as ações de busca ativa que fizeram com que as doses que venceriam desde o último dia 22 até esta quinta-feira, 28, fossem quase totalmente utilizadas em pacientes que tomaram a segunda dose ou a chamada dose de reforço. Restam apenas 216 doses que serão utilizadas nesta quarta e quinta-feira.

“Temos nos desdobrado na busca pelas pessoas que estão atrasadas para a segunda dose e também aproveitando para incentivar o público alvo já elegível para que tome a dose de reforço fazendo um remanejamento de doses para postos de saúde com maior fluxo de pessoas”, disse o secretário da Saúde, Ricardo Rui Rodrigues Rosa.

“A população tem reagido muito bem ao nosso chamamento. Estamos felizes em ver que o nosso esforço está sendo recompensando e de que não iremos perder vacinas, principalmente as da Pfizer que possuem um prazo de validade menor devido às suas características particulares de armazenamento”, alertou Ricardo Rui.

Segundo o secretário, o imunizante da Pfizer chega já em processo de descongelamento e, por isso, precisa ser utilizado mais rápido já que houve uma diminuição muito grande no intervalo entre a primeira e a segunda dose: “Eram 12 semanas (84 dias), caiu para oito semanas (56 dias) e agora são somente 21 dias para as pessoas com mais de 18 anos. Os adolescentes prosseguem com intervalo de 56 dias”, explicou Ricardo Rui.