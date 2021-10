Psicólogo afirma que sensação de exclusão pode acarretar problemas à saúde mental das pessoas com deficiência

“A sensação de exclusão pode acarretar problemas à saúde mental das pessoas com deficiência. A sensação de não pertencimento facilita o aumento de estresse, surgimento de ansiedade e de sintomas depressivos”, afirma Flavio Vaz de Oliveira, psicólogo e fundador da plataforma Buscoterapia – que conecta psicólogos e psicanalistas a pacientes.

Para o psicólogo uma das maneiras de exclusão das pessoas com deficiência é a falta de acessibilidade nas cidades – em locais públicos ou privados. “A realidade é que nossas cidades são malconservadas, ruas esburacadas, calçadas quebradas; para uma pessoa que não tem deficiência já é um desafio conseguir andar tranquilamente sem ter de olhar para o chão e não tropeçar. Pense, então, na dificuldade de uma pessoa com necessidades específicas; a falta de acessibilidade prejudica a qualidade de vida dessas pessoas. Imagine uma pessoa com deficiência visual ou um cadeirante desviando de buracos na calçada para andar, missão quase impossível”, relata.

A falta de acessibilidade não está apenas em locais públicos. Shoppings, lojas, estádios, parques nem sempre estão preparados para receber pessoa nestas condições. Nem mesmo as lojas do varejo atendem de forma apropriada o público PCD.

A acessibilidade vai além de somente ter rampas de acesso ou caixas preferenciais. Ela tem de ser realizada, inclusive na forma de atendimento às pessoas com deficiência. E esse é o trabalho da Inclue – startup fundada por meio de bootstrapping, por duas pessoas com deficiência, que devido a experiência de consumo no varejo, decidiram lançar uma ferramenta de treinamento e um aplicativo para o público PCD e também pessoas acima dos 60 anos.

A Inclue auxilia as empresas varejistas na implementação de estratégia de customer experience, com treinamentos em sistema de Educação à Distância (EaD) e aos clientes de lojas cadastradas, oferece aplicativo para agendamento do dia, horário e a necessidade que possui na hora de ir até um estabelecimento comercial.

“Acessibilidade é um direito de todos os cidadãos. E as marcas não estão preparadas para atender as pessoas com deficiência e idosos e ainda não oferecem a elas uma boa experiência de compra. Isso faz com que tenham muitos obstáculos para consumir e pouco acesso ao varejo”, afirma Sonny Pólito, sócio fundador da Inclue.

“O atendimento ajuda as pessoas com deficiência, por exemplo, a pegar os produtos que precisa, passar no caixa, acompanhar até o carro”, exemplifica Rodrigo Piris, sócio fundador da Inclue.