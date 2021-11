CEUs de Guarulhos promovem oficinas no mês da Consciência Negra

Para celebrar o mês da Consciência Negra, os CEUs Vila São Rafael e Continental vão oferecer diversas oficinas para a população em novembro, como Moda Afro e Danças Urbanas, além de palestras e outras atividades. A programação faz parte do projeto Jornada Abayomi, contemplado pela Lei Aldir Blanc em parceria com o FunCultura, com o apoio do Programa Escola 360 da Prefeitura de Guarulhos.

A iniciativa começa no CEU Vila São Rafael na próxima semana, entre os dias 8 e 12, das 18h às 20h30. Na segunda-feira (8) haverá a oficina Passarela, que irá ensinar como ser modelo e desfilar. Durante a semana a programação segue com a oficina de penteado para cabelo afro e maquiagem para pele negra, confecção de turbantes, danças urbanas com as oficinas Hip Hop e TikTok com músicas de funk, entre outras ações.

Já entre os dias 23 e 27 de novembro a Jornada Abayomi acontece no CEU Continental. No dia 23 (terça-feira), das 9h às 12h, será realizada a oficina Penteado para Cabelo Afro, e das 17h30 às 20h30 haverá a oficina Passarela. Nos dias subsequentes, as oficinas continuam em diversos horários, dentre elas a de Confecção de Turbantes e a de Danças Urbanas, além da palestra O Que é Ser Negro no Brasil, desfile e apresentações artísticas.

Jornada Abayomi:

O projeto Jornada Abayomi tem como objetivo a promoção e a visibilidade da cultura negra através de oficinas culturais com influencers, produtores de moda, artistas da dança e da música. Conta ainda com apresentações de desfile e mostra de trajes afro para disseminar a representatividade e o conhecimento da cultura afro-brasileira no mês da Consciência Negra.

Serviço:

CEU Vila São Rafael – rua Deus do Sol, s/nº, Vila São Rafael

Telefone: 2304-6012

CEU Continental – rua Alzimar Vargas Batista, s/nº, Parque Continental

Telefone: 2086-1002