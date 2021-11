Plataforma digital de permutas multilaterais vence a Mostra de Economia 2021

Permutas Multilaterais Aplicadas na Economia Criativa é o projeto vencedor da 5ª edição da Mostra de Economia Criativa, realizada durante a Semana do Conhecimento 2021. O projeto, que facilita a troca de produtos e serviços de uma forma criativa e tecnológica entre empresas e profissionais liberais, foi apresentado pelo empreendedor Rafael Barbosa, representante da XporY.

A Mostra de Economia Criativa é dividida em duas modalidades (Case Empreendedor e Pitch de Produtos) e em quatro categorias (Tecnologia, Consumo, Cultura e Mídias). O projeto apresentado por Barbosa foi o vencedor na categoria Tecnologia da modalidade Case Empreendedor e, por ter levado a maior nota entre todos os vencedores das demais modalidades e categorias, sagrou-se também o vencedor geral do evento.

Outro destaque da Mostra de Economia Criativa foi o Projeto Tear, que ficou no topo em três oportunidades. O projeto ganhou como melhor Case Empreendedor na categoria Cultura e venceu também nas categorias Cultura e Consumo da modalidade Pitch de Produtos com as oficinas de serigrafia e jardinagem, respectivamente. O projeto atua no campo da inclusão social pelo trabalho, convivência e cultura da população em situação de sofrimento psíquico ou outras vulnerabilidades socioafetivas.

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarulhos, Marco Aurélio Carvalho, a Mostra de Economia é uma poderosa ferramenta de desmistificação e reconhecimento aos empreendedores. “A diversidade de ideias, negócios e empresas que se apresentaram ajuda na compreensão do que é a economia criativa e da sua abrangência. Ao mesmo tempo, dá visibilidade e reconhecimento aos empreendedores”.

Semana do Conhecimento

A Semana do Conhecimento aconteceu entre os dias 4 e 8 de outubro ainda de forma virtual em função da pandemia. Todo o conteúdo, inclusive as apresentações de cada projeto da Mostra de Economia Criativa, foi transmitido e segue disponível no canal do evento no YouTube (youtube.com/semanadoconhecimento).

A Semana do Conhecimento também está no Instagram (@conhecimentogru) e no Facebook (facebook.com/conhecimentogru).