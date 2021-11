Recicla com Km Solidário mobiliza Guarulhos e cidades do Alto Tietê

Guarulhos e as demais cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano) participam da competição intermunicipal “Recicla com Km Solidário”, que vai premiar com uma estação de reciclagem ou prêmio equivalente na área ambiental o município que mais se movimentar até o dia 12 de dezembro.

Todos os moradores de Guarulhos podem participar seguindo passos simples: baixar o aplicativo Km Solidário no celular, escolher a instituição AroMeiaZero para doar seus quilômetros e entrar no grupo da sua cidade inserindo o código “reciclaguarulhos”. Depois disso é só fazer qualquer atividade física que possa ser contabilizada pelo aplicativo Km Solidário, como caminhada, corrida e ciclismo, tanto individual quanto em grupo.

A contabilização será feita considerando a proporcionalidade entre a quantidade de habitantes e o engajamento no aplicativo Km Solidário. O regulamento da competição está no link https://tinyurl.com/EspacoUrbano.

A ação Recicla com Km Solidário é um dos eixos de atuação do projeto Recicla Cidade, que visa a integrar atividades esportivas a ações ambientais. Para mais informações acesse https://linktr.ee/ongespacourbano ou entre em contato pela página da ONG Espaço Urbano nas redes sociais: @ongespacourbano.