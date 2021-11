Guarulhos fortalece debate sobre o Dia da Consciência Negra com concerto da Orquestra Jovem

A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos apresenta concerto especial em celebração ao Dia da Consciência Negra no próximo sábado (20), às 20h, no Teatro Adamastor. Os ingressos gratuitos estão disponíveis para retirada no site http://orquestrasdeguarulhos.com/. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o espetáculo também será transmitido pelas redes sociais das orquestras no YouTube e no Facebook.

O programa, regido pelos maestros Emiliano Patarra e Diego Pacheco, destaca obras do compositor brasileiro Carlos Gomes, do norueguês Edvard Grieg, do francês Camille Saint-Saens e do russo Piotr Ilitch Tchaikovsky.

A proposta desse espetáculo celebrativo é apresentar os clássicos mais conhecidos do público ao longo dos séculos, peças muito ligadas à valorização da cultura e identidade de seus países de origem, o que guarda relação muito próxima com os direitos humanos.

Toda a oferta de concertos das orquestras da cidade aos munícipes tem como foco o fortalecimento do debate sobre o respeito à diversidade e à inclusão. “Isso começa por desfazer a imagem equivocada que paira sobre a música de concerto e a ópera, de que são artes feitas por poucos e para poucos, com pessoas abastadas ou pertencentes a uma elite. Na verdade, a grande maioria daqueles que se dedicam a essa linguagem no país são pessoas de baixa renda. Dessa forma, dedicar-se a essa arte também representa uma forma de ascensão social, o que tem uma importância enorme para o equilíbrio econômico de uma série de famílias”, explica o maestro Emiliano Patarra.

Para saber mais sobre os eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo

Transmissão pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: https://youtu.be/XkXDrEhz7To

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/