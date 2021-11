Dia da Consciência Negra terá programação especial com filme inédito no Curta!

O Curta! e o Curta!On – Clube de Documentários, o streaming do canal no NOW e na internet, se unem às celebrações do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Ambos prepararam uma programação especial com produções que convidam à reflexão sobre temas relacionados às questões raciais.

O canal Curta! apresenta a Maratona Consciência Negra, que reúne 11 atrações, entre documentários e séries, que desenvolvem o tema. Começa a partir da meia-noite de sábado, 20, e se estende por 24 horas ininterruptas no ar. Já no Curta!On – Clube de Documentários, o Especial Consciência Negra traz 24 atrações e permite ao assinante assistir quantas vezes quiser e na hora que quiser. A assinatura da plataforma, que pode ser feita através do NOW – da NET/Claro – ou em CurtaOn.com.br, está com preço promocional de R$9,90 por mês nos seis primeiros meses.

Entre os documentários disponíveis no canal Curta! e no Curta!On – Clube de Documentários, destaca-se o inédito “Danças Negras”, dirigido por João Nascimento e Firmino Pitanga. O filme é composto por depoimentos de artistas e acadêmicos como o professor Kabengele Munanga, que discutem a presença da cultura negra na contemporaneidade, bem como os diversos paradoxos de uma sociedade marcada por um passado escravocrata.

Além dele, o Curta! exibe os filmes como “Clementina”, “A Última Abolição” e “Carolina de Jesus”, além de séries como “Palmares: Coração Brasileiro, Alma Africana” e “O Movimento Negro nos Estados Unidos desde Martin Luther King”. Já no Especial do Curta!On – Clube de Documentários, estão filmes como “Todas as Melodias”, “Favela É Moda” e “Cartola, Música Para os Olhos” e, entre as séries, “Balanço Black”, “Decolonizações” e “Ku Klux Klan – Uma História Americana”.

Curta! – Maratona da Consciência Negra

00h – Clementina (de Ana Rieper)

01h25 – Martin Luther King: um homem marcado (de Edward Cotterill)

02h25 – Rodas da Escravidão (de Fanny Glissant, Daniel Cattier, Juan Gélas) – Episódios 1, 2, 3 e 4

06h30 – Palmares: Coração Brasileiro, Alma Africana (de José Carlos Asbeg, Luiz Arnaldo Campos, Carlos Nobre) – Episódios 1, 2, 3, 4 e 5

11h30 – Ôrí (de Raquel Gerber)

13h15 – Sobre Sonhos e Liberdade (de Marcia Paraiso, Francisco Colombo)

14h35 – O Movimento Negro nos Estados Unidos desde Martin Luther King (de Leslie Asako Gladsjo, Talleah Bridges McMahon, Sabin Streeter, Leah Williams) – Episódios 1, 2, 3 e 4

18h40 – Gilberto Gil – Antologia Volume 1 (de Lula Buarque de Hollanda)

20h – A Última Abolição (de Alice Gomez)

21h35 – Carolina de Jesus (de Vanessa de Araújo de Souza)

22h40 – Danças Negras (de João Nascimento e Firmino Pitanga)

Curta!On – Especial Consciência Negra

Nina Simone (de Frank Lords)

Born Free – Filhos da Revolução (de Bernardo Rebello)

Mandela – Em Nome da Liberdade (de Joel Calmettes)

Libertem Angela Davis (de Shola Lynch)

Decolonizações (de Karim Miské, Marc Ball, Pierre Singaravélou)

Dorivando Saravá, o Preto Que Virou Mar (de Henrique Dantas)

Àkàrà, No Fogo da Intolerância (de Claudia Chavez)

Favela É Moda (de Emílio Domingos)

Deixa na Régua (de Emílio Domingos)

A Batalha do Passinho (de Emílio Domingos)

Cartola, Música Para Os Olhos (de Hilton Lacerda e Lírio Ferreira)

Todas as Melodias (de Marco Abujamra)

Balanço Black (de Flavio Frederico)

Kaya ‘N Gan Daya (de Lula Buarque de Hollanda)

Ku Klux Klan – Uma História Americana (de David Korn-Brzoza)

DESTAQUE: ESTREIA DO DOCUMENTÁRIO “DANÇAS NEGRAS”

No Curta! estreia às 22h40 na Maratona da Consciência Negra.

No Curta!On, ficará disponível no Especial Consciência Negra.

Sinopse:

O documentário é composto por depoimentos de artistas e acadêmicos como o professor Kabengele Munanga, que discutem a existência e a presença da cultura negra na contemporaneidade. A obra trilha caminhos poéticos fundamentados na ancestralidade, nas memórias marcadas em corpos que dançam histórias, movimentações estéticas, políticas e sonoras, oriundas das diásporas africanas no Brasil e outros desdobramentos urbanos embricados pela transculturalidade. Conta, ainda, com depoimentos de importantes personagens das artes, que discutem a presença da cultura negra na contemporaneidade, bem como os diversos paradoxos encontrados no ambiente de uma sociedade marcada por uma tradição racista e escravocrata. Direção: João Nascimento e Firmino Pitanga. Duração: 72 min. Classificação: 12 anos