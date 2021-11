Dose adicional da vacina contra a covid-19 é liberada para grupos prioritários nesta sexta-feira

Em Guarulhos, a ampliação da dose adicional da vacina contra a covid-19, que teve o intervalo reduzido de seis para cinco meses da segunda dose para a dose de reforço, será realizada em duas etapas. A primeira tem início nesta sexta-feira (19), com a liberação da dose de reforço para grupos prioritários.

Os grupos contemplados neste primeiro momento são aeroviários, indígenas, metroviários, motoristas e cobradores de ônibus, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos portadoras de deficiência em Residência Inclusiva (RI), pessoas com deficiência, população em situação de rua, portuários, quilombolas, e trabalhadores da educação e da segurança.

Na próxima quarta-feira (24) a dose adicional será liberada para todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, com ou sem comorbidades, independente do imunizante aplicado, que tenham tomado a segunda dose até junho, ou seja, há cinco meses.

Para vacinação de todos os grupos será utilizado o imunizante disponível na UBS, distribuído pela Secretaria de Saúde Estadual. Vale destacar que todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde são seguras, eficazes e podem ser utilizadas nesta estratégia vacinal.

Gestantes e puérperas

Até o presente momento não há contraindicação de aplicação de dose adicional para gestantes ou puérperas, desde que esta seja realizada com as vacinas Coronavac ou Pfizer.