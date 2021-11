Equipe de Guarulhos vence e busca classificação no Brasileiro de Handebol

Na tarde desta quinta-feira (18) a equipe Guarulhos/Aciseg/Hérkules venceu o ACVHE Campo Verde por 47 a 10 e segue em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Handebol Infantil Masculino.

A rodada prosseguiu com o Timonense/PI vencendo o CESC/RJ por 23 a 18 e o Ceilândia/DF superando o Celes/Guarulhos por 19 a 15. Os jogos acontecem no CEU Cumbica e são organizados pela Prefeitura de Guarulhos.

A competição, coordenada pela Confederação Brasileira de Handebol em ação integrada com as federações, segue até sábado (20). A abertura do campeonato aconteceu na terça-feira (16) no Centro Esportivo João do Pulo e contou com a presença do prefeito Guti.