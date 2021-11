Instagram lança rótulo para perfis de empreendedores negros

O Instagram vem investindo pesado para se tornar a plataforma perfeita para empreendedores. E, para isso, vem trazendo recursos que estimulam e apoiam empresas das mais diversas maneiras.

Hoje, a rede lançou no Brasil o rótulo “Empreendedores Negros”, visando facilitar a descoberta e o apoio a empresas e negócios gerenciados por pessoas negras.

A novidade foi desenvolvida com o apoio de 20 empreendedores com contas comerciais na plataforma, e em parceria com a Feira Preta — o maior evento de cultura e valorização do empreendedorismo negro da América Latina.

A novidade já vem aparecendo antecipadamente para alguns usuários desde a semana passada, mas, agora, está disponível para todas as contas comerciais que assim se definam. Para adicionar o rótulo, basta ir às configurações do perfil e procurar pela opção “Informações de diversidade da empresa” — ele aparecerá logo abaixo do nome da empresa.

Giselle Alves, fundadora da marca de acessórios afro Opô Yalojá [@opoyaloja], e que participou dos testes da novidade, disse: “Faço questão de frisar que meus acessórios são de cultura preta e africana. Esse fator é importantíssimo. Precisamos reforçar nossa identidade.”

O Instagram disse que a iniciativa faz parte do seu compromisso de apoiar a comunidade negra ao redor do mundo — incluindo iniciativas de promoção de equidade econômica e empoderamento.