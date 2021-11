Carlo´s Bakery será inaugurada nesta quinta no Internacional Shopping

A Carlo´s Bakery, tema da famosa série de TV Cake Boss, inaugura sua mais nova loja nesta quinta-feira (25) no Internacional Shopping.

A loja do Internacional Shopping é a sexta fora dos Estados Unidos, a quinta em shopping no Estado de São Paulo e a 18ª da rede no mundo. O novo empreendimento de Buddy Valastro e família possui 146 metros quadrados de área construída e pé direito alto de 3,80 metros. Como as unidades anteriores, o espaço chama a atenção pela fachada rústica – no melhor estilo da pioneira bakery de Hoboken, Nova Jersey, intervenção artística em homenagem à cidade de São Paulo, em meio ao espaço clean, bancada bistrô e cozinha show.

O cardápio é exatamente o mesmo das outras Carlo’s Bakery e destaca os clássicos cannoli (R$ 15,90), lobster tail – mini (R$ 15), clássico (R$ 18) e super (R$ 22), cupcake na versão red velvet (R$ 15) e doces como mousse de maracujá (R$ 20), um dos preferidos de Buddy, além de bolos confeitados (a partir de R$ 130 – de oito a 10 fatias) e bolos de pasta americana (a partir de R$ 159 – de oito a 10 fatias); e criações exclusivas para o Brasil: cupcake brigadeiro (R$ 15), brigadeiro tradicional (R$ 6,50), cheesecake de goiabada (R$ 21) e tower de abacaxi com coco (R$ 17,50). Na loja pode-se comprar ainda souvenirs como squeeze (R$ 49,90), canecas de cerâmica (R$ 69) e aventais (R$ 89).

Imagem: Divulgação