Parque Shopping Maia celebra o Natal com ações especiais e decoração temática

Quem deseja comemorar o Natal em família tem uma ótima oportunidade no Parque Shopping Maia. A programação está repleta de momentos preparados especialmente para os clientes curtirem a magia do final do ano enquanto aproveitam para fazer suas compras.

Para quem deseja completar o ano com uma boa ação, o empreendimento promove a ação “Adote um coração”, na qual os clientes podem comparecer em uma loja feita em parceria com ONG Instituto de Cidadania Lar da Tia Co para adotar uma das 100 crianças carentes pertencentes à comunidade do entorno do Shopping.

Para participar, basta comparecer a loja, na frente da Le Biscuit no Piso 3, das 10h às 22h até o dia 15 de dezembro. A entrega dos presentes acontecerá no dia 17 de dezembro.

O empreendimento também conta com a presença do Papai Noel para iniciar as celebrações da época. O bom velhinho fica no Parque Shopping Maia até o dia 24 de dezembro, das 14h às 22h.

Além disso, o Shopping recebe a exposição de presépios de Natal feita por alunos do Colégio Integrado de Guarulhos. A ação foi organizada para que os pequenos pudessem visualizar melhor o conteúdo sobre o nascimento de Jesus e colocar em prática técnicas de modelagens pesquisadas e estudadas nas aulas de artes.

As apresentações natalinas continuam até o dia 19 de dezembro no Piso 3, em frente ao Ponto Frio, com a programação completa abaixo:

Domingo, 5 de dezembro – 15h: Apresentação de Coral da escola de música NVA Kids

Quarta-Feira, 8 de dezembro – 15h: Coral especial “Aniversário de Guarulhos” do Colégio Pathernon, presente na cidade desde 1979.

Sábado, 11 de dezembro – 15h: Coral da Primeira Igreja Batista em Guarulhos (PIBG).

Domingo, 12 de dezembro – 15h: Coral do Colégio Bonvenutto, fundado em 1998.

Quinta-feira, 16 de dezembro – 15h (Piso 4, Praça de Alimentação): Coral do Colégio Integrado de Guarulhos, com 200 crianças.

Sábado, 18 de dezembro – 15h: Apresentação de Ballet da Balloné Studio, escola de dança referência em Guarulhos.

Domingo, 19 de dezembro – 15h: Apresentação de Louvou da Igreja no Cinema (INC) Guarulhos.

