Encontro das Artes leva educadores à 34º Bienal de São Paulo

Nesta quarta-feira (24) educadores da Prefeitura de Guarulhos estiveram em uma exposição da 34º Bienal de São Paulo com o tema Faz Escuro mas eu Canto, no Ibirapuera. A visita integra a programação do Encontro de Artes, evento promovido pela Secretaria de Educação com a proposta de vivenciar e refletir sobre as diversas linguagens e suas contribuições para a formação humana por meio de atividades presenciais e online.

A atividade teve a mediação da equipe do projeto educativo da bienal. Dividida em dois grupos, cada um com sua mediadora e seu itinerário para uma conversa, a turma participou de troca de conhecimentos e percepções a partir dos retratos de Frederick Douglass e da obra Sino de Ouro Preto, entre outras.

A 34ª Bienal de São Paulo retrata a urgência dos problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivindica-se a necessidade da arte como um campo de resistência, ruptura e transformação, além de provocar o público e chamá-lo à reflexão em tempos obscuros.

Os visitantes tiveram a oportunidade de acompanhar e apreciar diversas histórias por trás das obras disponíveis na bienal, participar do jogo do sino, uma atividade para ativação dos sentidos que também pode ser realizada com as crianças. A visita foi organizada pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep) por meio da equipe de Linguagens, com as coordenadoras Angela Consiglio, Fernanda Batista e Thalita Rios.

Os educadores ganharam um material bem rico dos mediadores que traz muitas reflexões, imagens e proposições práticas para desenvolver com os alunos em sala de aula.

A exposição vai até o dia 5 de dezembro e tem entrada gratuita mediante apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19, impresso ou digital. As visitas ocorrem às terças, quartas, sextas, domingos e feriados das 10h às 19h (entrada até 18h30). De quinta-feira e sábado a Bienal funciona das 10h às 21h (entrada até 20h30). O espaço é fechado às segundas-feiras.

Endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque do Ibirapuera. Acesso pelo Portão 3 – Pavilhão Ciccillo Matarazzo.