Abertura do 17º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos será no dia 4

No dia 4 de dezembro (sábado), a partir das 18h, a Prefeitura apresenta a abertura da exposição do 17º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos, no Centro Municipal de Educação Adamastor. O evento conta com cerimônia de premiação dos três ganhadores da edição 2021 e será transmitido pela fanpage da Prefeitura no Facebook.

O salão almeja incentivar, reconhecer e divulgar a produção cultural dos artistas contemporâneos da cidade e do país como um todo. Para participação na exposição, em exibição no Salão de Exposições do Adamastor até 6 de março de 2022, foram selecionadas 191 obras de 132 artistas nas categorias fotografia, pintura, gravura, instalação, desenho, escultura, arte digital e arte-objeto.

A 17ª edição contou com corpo de jurados composto por Alexandre G. Vilas Boas, doutorando em artes e artista plástico, Enock Sacramento, curador e crítico de arte, e Gilberto Vançan, mestre em artes e artista plástico.

“É animador constatar que, no conjunto das inscrições recebidas, estiveram em pauta conteúdos profundos acerca da natureza humana, problemas e conflitos globais tais como desigualdades sociais, poderes sociopolíticos, questões de gênero, identitárias e ambientais, sobretudo as crises sanitárias e humanitárias, particularmente acentuadas pela pandemia”, observou Vançan, curador desta edição.

Votação popular

Até o dia 27 de fevereiro de 2022 haverá votação popular pelo site http://servicos.guarulhos.sp.gov.br/destaques/cultura/17o_salao_artes_visuais/index.html, sendo atribuída uma única premiação para a obra mais votada. O resultado será divulgado no Diário Oficial a partir de 1º de março. As obras premiadas passarão a pertencer ao acervo de artes visuais da Secretaria de Cultura.

Nesta edição o Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos contou com a participação de estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, com um total de 730 inscrições e aproximadamente 1.900 obras avaliadas.

Serviço

A transmissão da abertura será feita pela fanpage da Prefeitura no Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraGuarulhosOficial.