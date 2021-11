Pré-conferência da Igualdade Racial acontece no próximo dia 4

Com o objetivo de incluir cada vez mais a população nas discussões sobre políticas públicas de promoção da igualdade racial, a Prefeitura de Guarulhos realizará no próximo dia 4 de dezembro (sábado) a Pré-conferência da Igualdade Racial. Em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) e representantes da sociedade civil, o evento acontecerá a partir das 14h no Adamastor Centro e para participar é necessário se inscrever pelo link https://bit.ly/3lbulfw.

A pré-conferência é uma importante etapa de participação social na construção de políticas públicas. Ela propõe e discute alternativas para a superação das desigualdades étnico-raciais, tanto do ponto de vista econômico quanto social, político e cultural, na busca por ampliar os processos de controle social sobre as políticas públicas, como o Estatuto da Igualdade Racial (lei 12.288/2010), que garante à população negra e aos demais grupos étnico-raciais a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais e coletivos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

O evento antecede as conferências regionais e estaduais, além da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontecerá virtual e presencialmente entre 2 e 6 de maio de 2022 em Brasília. O tema da quinta edição será “Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa: política de Estado e responsabilidade de todos nós”.

Serviço

Pré-conferência de Igualdade Racial

Data: 4 de dezembro de 2021, das 14h às 17h

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor – Auditório 7