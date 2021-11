Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 26 de novembro de 2021

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição/alimentação, aos servidores municipais da Prefeitura de Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 11.153.286,83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DOS CONDUTORES – MÊS DE OUTUBRO/2021

OBJETO: Programa de Transporte Escolar Gratuito. Pagamento dos condutores referente ao mês de outubro de 2021.

VALOR: R$ 1.979.905,13

EDITORA DO LIVRO TÉCNICO LTDA

OBJETO: Fornecimento de material paradidático de combate e prevenção a dengue para alunos da Educação Infantil.

VALOR: R$ 1.707.779,04

CONSTRUTORA SANDIN LTDA – EPP

OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras do Complexo Escolar do Jardim Acácio – creche, pré-escola e quadra coberta com vestiário (lote I) e construção de escola na Rua Andrômeda X Estrada do Zircônio (Lote II) – 7ª medição – período medido 01/09/2021 a 30/09/2021, com fornecimento de material e

equipamento.

VALOR: R$ 1.475.105,28

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

OBJETO: Fornecimento de seringa descartável para insulina e cateter periférico.

VALOR: R$ 609.608,25

GUARUPASS – ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS

DE GUARULHOS E REGIÃO

OBJETO: Vales-transporte municipais e intermunicipais na forma de crédito eletrônico.

VALOR: R$ 441.520,80

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP

OBJETO: Fornecimento de combustível e serviços de manutenção nos veículos da frota municipal

VALOR: R$ 423.816,35

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP

OBJETO: Fornecimento de combustível e serviços de manutenção nos veículos da frota municipal

VALOR: R$ 421.203,29

KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de coletes balísticos.

VALOR: R$ 355.200,00

SÃO JUDAS ARTE E LAZER LTDA-ME

OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino especializada para atendimento a diversos alunos.

VALOR: R$ 58.569,00