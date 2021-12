Clima natalino já tomou conta de Campos do Jordão

O espírito natalino já invadiu Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, deixando a cidade toda decorada e ainda mais charmosa. Uma excelente opção para desfrutar das festas de final de ano no gostoso clima da Serra da Mantiqueira. Vale anotar na agenda: os desfiles da “Parada de Natal na Montanha” com carros alegóricos temáticos.

A Parada de Natal, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE), é uma novidade que veio somar momentos mágicos à linda programação já tradicional na cidade – que pode ser conferida no site da Prefeitura. “A cidade está mais iluminada do que nunca e, como sempre, estamos prontos para acolher nossos visitantes com muito carinho”, ressalta o diretor executivo da ACE, Renato Bicudo.

Com muito brilho e tema musical natalino, os carros temáticos – com direito a princesas, fadas e, claro, o Papai Noel, iniciam o trajeto no Portal de entrada do município, e percorrem toda a cidade, tendo como destino final o Capivari. A previsão de início é sempre por volta das 19h, com duração de aproximadamente duas horas.

O evento tem a parceria do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) com o patrocínio de comerciantes e empresários do município. “A Parada de Natal é um atrativo a mais numa intensa programação para a família inteira. Depois de momentos tão difíceis, a palavra agora é esperança”, afirma o diretor.

NATAL DOS SONHOS – A programação natalina de Campos do Jordão foi aberta no dia 12 de novembro e segue até 6 de janeiro. A Fundação Lia Maria Aguiar, que há 13 anos ilumina a cidade, deixou a decoração deslumbrante e deu início ao “Natal dos Sonhos” que reúne diversas atrações culturais para aquecer o coração de todos.

E não para por aí: um parque com cerca de 400 Árvores de Natal patrocinadas pelo empresariado jordanense, a iluminação dos plátanos pela ASSTUR/União dos Empresários em toda a extensão da avenida principal, e o Concurso de Presépios promovido pela Associação dos Guias de Turismo de Campos do Jordão (Aguiatur). Sem esquecer da tradicional Casa do Papai Noel.

BOAS PERSPECTIVAS – A expectativa da ACE é que Campos do Jordão receba um público rotativo de cerca de 400 mil visitantes, desde a segunda quinzena de novembro até a primeira semana de janeiro. “Estamos bastante otimistas e, desde a abertura da programação natalina em novembro, já percebemos um aquecimento na economia em todos os setores, assim como a abertura de postos de trabalho temporário”, ressalta Renato Bicudo.

Patrocinam a Parada de Natal: Pousada das Hortênsias, WAM Group, Hotel Toriba, Sabor Chocolate, Mercearia Restaurante, Tarundu, Meta Iluminação, Villa Gourmet, Itália Restaurante, Vemaguet, Hotel Estoril, Casa Petrópolis, Hotel Vila inglesa, Inverness, Safari Restaurante, Restaurante La Gália , Hotel Quebra Noz, Black We, Restaurante Dona Chica, Hotel Platanus, Surya Pan Hotel, Baden Baden, Mercadinho Piratininga e Pastelão do Maluf.