Museu Casa das Rosas comemora aniversário com literatura, grafite e exposição inédita

Até o dia 11 de dezembro, a Casa das Rosas celebrará os 17 anos como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. A Paulista Poética 2021 será uma programação híbrida – presencial no jardim e on-line por diferentes plataformas – e pretende atrair desde os admiradores da literatura, pessoas interessadas pelo patrimônio arquitetônico e cultural, até o público interessado em arte urbana.

Um dos destaques da programação é a finalização de dois grandes painéis de grafites realizados por jovens aprendizes que frequentam os ateliês de artes gráficas das Fábricas de Cultura (Vila Nova Cachoeirinha e Diadema). O trabalho começou a ser desenvolvido em outubro deste ano com uma visita imersiva ao museu para conhecer a sua história e as possíveis conexões artísticas entre as periferias e o centro da cidade. E neste dia 5/12, a partir das 10h, o grupo formado por mais de 22 jovens, com a orientação dos arte-educadores Jardélio Santos e Pixote Mushi, finalizará o grafite, ao vivo, no jardim do museu. As obras ficarão instaladas em frente aos tapumes que circundam a Casa das Rosas durante o restauro, reforçando a proposta do museu vivo e como uma vitrine das diversas manifestações artísticas. A previsão é que esses trabalhos fiquem expostos por seis meses. Quem não puder ir ao museu poderá acompanhar tudo pelo Instagram das Fábricas de Cultura e da Casa das Rosas . Confira agora os outros destaques da programação:

Sarau, exposição e encontro de escrita criativa vão movimentar o jardim

O sarau A Pleno Pulmões, idealizado pelo poeta e articulador cultural Marco Pezão (1951-2019) e atualmente com a curadoria de Paulo D’Auria, inicia a agenda de aniversário no dia 4/12, sábado, às 17h. Reunindo poetas que desejam apresentar a própria produção aos ouvidos atentos, esta edição será realizada no jardim do museu e contará com um lançamento especial do coletivo dos Poetas do Tietê.

No dia 5/12, a Casa das Rosas recebe em seu jardim duas apresentações, uma às 15h e outra às 16h30, do Coral Paulistano. Considerado um marco da história da música em São Paulo, o Coral foi formado em 1936 por uma iniciativa de Mário de Andrade junto ao Departamento Municipal de Cultura. Atualmente regido pela maestrina Maíra Ferreira, o grupo oferece uma série de apresentações de música brasileira erudita em diversos espaços da cidade.

A partir da definição do que é o político em Hannah Arendt e da conceituação de poemas-objetos, o curso Textos (sempre) políticos sobre o suporte-cidade está programado para os dias 7, 8 e 9 de dezembro, das 18h às 20h, pelo Zoom. Sob a coordenação de Caio Gabriel, professor, curador, crítico de artes visuais e poeta, as aulas possibilitam o pensar a cidade como suporte para uma construção poética que adentre suas engrenagens e que provoque transformações. As inscrições ficam abertas até 7/12 ( aqui).

A exposição Rearquiteturas da Memória, aberta a partir do dia 10 de dezembro, conta a história do imóvel da Casa das Rosas, da preservação e utilização, além da sua inserção no contexto da cidade de São Paulo. As fotografias mostram a memória do atual museu-casa literário a partir da incorporação, nele, do acervo bibliográfico de Haroldo de Campos, e também apresentam mais detalhes do restauro iniciado em outubro de 2021.

A mostra fotográfica tem a curadoria de Ivanei da Silva, museólogo da Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, e também faz uma releitura ampliada da exposição “Arquiteturas da memória”, realizada entre 2018 e 2019. Por ficar instalada no jardim, o público pode visitar a exposição de longa duração em todos os dias da semana, das 7h às 22h.

Também no dia 10/12, às 19h, via Zoom, a mesa de conversa O Restauro da Casa das Rosas busca tirar as dúvidas do público interessado pelo desenvolvimento do processo de restauro de um imóvel tombado como patrimônio histórico, e, particularmente, como estão sendo executadas as obras de restauração da Casa das Rosas. Vale lembrar que esse restauro busca recuperar as características originais do imóvel concluído em 1935, atualizar o sistema elétrico e hidráulico, ampliar a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e aprimorar a funcionalidade do espaço para o acolhimento de visitantes e participantes das atividades culturais e educativas.

Com mediação de Ivanei da Silva, o bate-papo contará com Celso Nomoto, arquiteto e engenheiro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e Antonio Sarasá, restaurador e responsável pelo Estúdio Sarasá Conservação e Restauração, empresa que executa o projeto atual de restauro da Casa das Rosas. A inscrição fica aberta até 10/12 neste link.

Encerrando a celebração de aniversário do museu, no dia 11 de dezembro, a partir das 10h30, o VI Encontro de Escrita Criativa, promovido anualmente pelo Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas, convida Michele Zgiet de Carvalho e Eliane Marques, integrantes do projeto Orisun Oro, para uma abordagem sobre tradução e criação literária no contexto de efervescente diálogo entre diversas manifestações da poesia dita amefricana. A atividade será híbrida, com a parte presencial no orquidário do museu para até 15 participantes e pelo Zoom. Inscreva-se aqui até 11/12. Orisun Oro pesquisa, edita, traduz e divulga trabalhos de mulheres poetas afro latino-americanas e caribenhas.

As atividades realizadas no jardim não exigem cadastro prévio, enquanto que as oferecidas em plataformas virtuais e no orquidário do museu determinam inscrição pelo site do museu.

SERVIÇO:

PAULISTA POÉTICA 2021: ANIVERSÁRIO DA CASA DAS ROSAS

4 a 11 de dezembro

Faixa etária: livre | Grátis

Atividades no jardim:

*Sem a necessidade de inscrição

SARAU “A PLENOS PULMÕES”

Curadoria: Paulo D’Auria

Sábado, 4 de dezembro, das 17h às 19h

Lançamento especial do coletivo dos Poetas do Tietê

GRAFITE NO JARDIM

Com aprendizes das Fábricas de Cultura Diadema e Vila Nova Cachoeirinha

Domingo, 5 de dezembro, das 10h às 15h

CORAL PAULISTANO

Domingo, 5 de dezembro, às 15h e às 16h30

EXPOSIÇÃO REARQUITETURASDA MEMÓRIA

Curador: Ivanei da Silva

Abertura: 10 de dezembro

Todos os dias da semana, das 7h às 22h

Atividades on-line e híbrida:

*Com a necessidade de inscrição

CURSO – TEXTOS (SEMPRE) POLÍTICOS SOBRE O SUPORTE-CIDADE

Com Caio Gabriel

Terça a quinta-feira, 7, 8 e 9 de dezembro, das 18h às 20hInscrição aberta até 7/12 – aqui

Inscrição aberta até 7/12 – aqui

Zoom | 200 vagas

MESA DE CONVERSA – O RESTAURO DA CASA DAS ROSAS

Com Celso Nomoto e Antonio Sarasá

Mediação: Ivanei da Silva

Sexta-feira, 10 de dezembro, das 19h às 21h

Inscrição aberta até 10/12 – aqui

Zoom | 200 vagas

VI ENCONTRO DE ESCRITA CRIATIVA

Com Michele Zgiet de Carvalho e Eliane Marques

Sábado, 11 de dezembro, das 10h30 às 12h30

Inscrição aberta até 11/12 – aqui

Presencial no orquidário: 15 vagas | E pelo Zoom com 200 vagas