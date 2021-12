Noz-moscada: receitas do café da manhã ao fim de noite

A noz-moscada tem um ‘quê’ de elegância por oferecer traços marcantes na refeição sem roubar o sabor dos demais ingredientes da receita. O aroma adocicado, levemente ardente e amendoado faz desse tempero nativo da Indonésia um dos mais utilizados nas cozinhas de todo o mundo.

A noz-moscada vai muito além dos preparos de molhos, derivados de leite e carnes mais suaves. Tempero do mês da Kitano, marca da General Mills e especialista em oferecer em ervas e especiarias, a noz-moscada é capaz de temperar todas as alimentações do seu dia, começando logo cedo no café da manhã até o encerramento do dia com um chá quentinho antes de dormir.

Para quem não sabe, a noz-moscada faz sucesso nas refeições muito antes do descobrimento do Brasil, em 1.500. No século 14, as grandes navegações europeias pelo mundo tinham como uma de suas missões transportar as especiarias encontradas na Ásia, entre elas a noz-moscada, que além de dar mais sabor às refeições também era usada na época para conservar os alimentos.

Aqui vai um “cardápio noz-moscada” para você explorar mais essa especiaria no seu dia a dia da melhor forma. Divida sua receita com a gente na hashtag #ReceitasKitano nas redes sociais.

Dica da manhã: Rosca de Noz-Moscada

A rosca de noz-moscada é uma pedida ótima já pela manhã, seja como veio à mesa ou acompanhada de manteiga, geleias ou frios. O sabor lembra uma mistura de pimenta-do-reino com especiarias como cravo. Nessa união, a massa da rosca ganha um paladar especial.

A receita de rosca de noz-moscada não é muito diferente em relação a uma rosca tradicional. Coloque ovos em uma tigela e acrescente o leite e óleo. Em seguida, adicione a noz-moscada, pitada de sal, açúcar e, posteriormente, o fermento. Vá colocando a farinha aos poucos. Depois que a massa descansar, faça as tiras com a massa e trance. Dica: pincele as roscas com uma gema. Leve a massa em uma forma untada ao forno de 180ºC por pelo menos 30 minutos. Pronto!

Purê com Noz-Moscada no almoço

Para extrair a essência da noz-moscada, o ideal é que ela seja ralada ou moída pouco antes do preparo. A especiaria casa muito bem com o purê, porque leva um sabor levemente ardente e agridoce, reforçando o gosto do prato.

O preparo do purê com noz-moscada é simples e rápido, e isso é bom para quem não tem muito tempo para fazer o almoço. Não leva mais de 20 minutos. Em uma panela, junte a margarina, o creme de leite e a noz-moscada Kitano. Acrescente o sal e as batatas já amassadas ou espremidas, mexendo sempre até obter uma mistura pastosa e lisa. O purê se harmoniza com legumes gratinados, arroz, carne ou frango grelhado.

Bolo de Chocolate para Sobremesa

Receitas doces também são pontos fortes da noz-moscada. Aviso importante: a noz-moscada não tem relação com a noz que costumamos comer principalmente no Natal. No preparo do bolo de chocolate, a noz-moscada pode ser adicionada com raspas de laranja, dando notas cítricas à massa doce antes de ir ao forno.

Para a cobertura do bolo, misture uma xícara de açúcar, uma colher (café) de noz-moscada ralada e duas colheres (sopa) de suco de laranja até obter uma mistura homogênea. Regue o bolo frio com a cobertura e deixe secar. Sirva em seguida.

Couve-Flor Gratinada na Janta

Pensando em uma comida mais leve e nutritiva para a noite? A couve-flor gratinada com noz-moscada faz esse papel com classe. Quer saber como? Então segue a dica: Cozinhe a couve-flor separada em ramos por alguns minutos, para ficar al dente.

Escorra e tempere a couve-flor com sal e pimenta-do-reino e disponha-a em uma assadeira. Regue com molho branco por cima e salpique queijo parmesão ralado e noz-moscada moída. Leve ao forno pré-aquecido e deixe gratinar por aproximadamente 15 minutos. Para acompanhar, você pode cobrir o prato com batata palha Tradicional Yoki para dar mais sabor e crocância.

Chá de Noz-Moscada ajuda a dormir

O chá de noz-moscada é super recomendado para quem precisa de uma ajudinha na hora de pegar no sono. Com propriedades soporíferas, substâncias que provocam o sono, a especiaria traz esse benefício com o chá. Longas horas de sono estão associadas a uma vida mais leve e saudável. Horas bem dormidas fazem com que você tenha mais energia para as atividades do dia seguinte.

Quer saber como se faz o chá? Ferva 500 ml de água e desligue o fogo. Adicione uma colher (de chá) de noz-moscada ralada. Deixe a especiaria por alguns minutos submersa na água quente. Caso queira adocicar o chá, acrescente mel a gosto.

