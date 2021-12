Guarulhos atrai alunos de vários estados com curso de Mecânico de Máquinas Eletrônicas

Alunos dos Estados do Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, além de São Paulo, vindos da Capital e do Interior começam a chegar neste domingo (5) a Guarulhos para o Curso Mecânico de Máquinas Eletrônicas. A Universidade Guarulhos (UNG) sedia até sábado (11), o evento oferecido pelo Centro do Empreendedor Pimentas. Serão 20 horas de aulas teóricas e práticas em máquinas de costura, de um curso que foi extinto há oito anos e deixou uma lacuna no mercado.

O Conteúdo Programático prevê: Instalação elétrica; Automação pneumática; Apresentação de Tipos de motores; Tipos de Control Box, Diferentes Fabricações Quixing, Hmc, Powermax .As aulas serão ministradas pelos experientes professores Alexandre Suares e Marion Silva Souza. Suares ostenta em sua bagagem profissional a graduação em Mecatrônica pela Escola Senai, na qual lecionou por 15 anos e licenciatura em computação, além de inúmeros cursos em entidades renomadas e até mesmo na Alemanha. Souza é mecânico de máquinas de costura reta, overloque, torneiro mecânico, desenhista industrial e apresenta mais de uma dezena de cursos de formação em seu currículo.

Esta será a terceira turma do treinamento, sucesso desde setembro deste ano. As duas primeiras foram realizadas no Centro do Empreendedor Pimentas, no bairro que leva o mesmo nome, em Guarulhos. Desta vez, para maior comodidade no deslocamento dos alunos, a UNG cedeu o espaço reforçando seu compromisso em manter a universidade mais próxima da comunidade. “Sabemos que nesta fase de reaquecimento da economia, toda iniciativa de melhoria e qualificação de mão-de-obra é essencial para contribuir com a sociedade, estamos fazendo a nossa parte”, explica Heber G. Carvalho, gerente da Unidade Bonsucesso da UNG.

Para Gerson Santana Silva, diretor da Casa de Máquinas do Baiano, realizadora do curso, o sucesso se dá ao fato de que a inovação e a tecnologia nas máquinas de costura eletrônicas foram crescentes, por outro lado, não existiam técnicos qualificados em quantidade ideal. “Não tínhamos treinamento adequado e os profissionais aprendiam na prática, agora todos já tem onde recorrer,” comemora.

A Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos para Confecção (ABRAMACO) é a certificadora e passou a apoiar por perceber a falta de profissionais em todo o país. Os alunos formados entram no cadastro nacional de técnicos, disponível no site da entidade, referência no setor. A Blessing Comunicação Integrada é a promotora do evento e se responsabilizou pela divulgação, matrículas; convênios com hotéis, a fim de reduzir os custos para os alunos, assim como cuidou da programação extra oferecida aos estudantes. Eles visitarão a fábrica de Linhas Resistente e a Sun Special, uma das líderes de importação de maquinas de costura e patrocinadoras, juntamente com a Zoje Máquinas.

Formatura

A formatura dos alunos das II e III Turmas do Curso de Mecânico de Máquinas Eletrônicas está prevista para o dia 11 de dezembro, no Buffet Paris, em Guarulhos, às 10h00. A solenidade contará com a presença de patrocinadores, autoridades e imprensa para coroar esta conquista na vida de cada um dos alunos que deixaram a segurança de seus lares e investiram no próprio futuro.