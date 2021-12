Prefeitura abre concurso para a Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Guarulhos publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (3) o edital 04/2021, referente ao concurso público que irá selecionar 50 agentes para compor a Guarda Civil Municipal (GCM). As vagas disponíveis são destinadas a adultos com idade máxima de até 35 anos, ensino médio completo e carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Há onze anos sem concursos para a categoria, a oportunidade deve fortalecer a segurança pública da cidade, afirma o prefeito Guti. “Essa é uma ótima oportunidade, os candidatos terão a chance de trabalhar em um time que evolui a passos largos ano após ano e também de agregar na qualidade de vida da população. Seguiremos batalhando por ainda mais vagas”, ressalta.

A função oferece salário inicial de 2.089,23 reais – valor que deve aumentar de acordo com os percentuais de reajuste aplicados pelo município à categoria -, auxílio-transporte e alimentação. São 40 vagas para homens, que devem ter no mínimo 1,60 metro de altura e estar em dia com as obrigações militares, e dez para mulheres com 1,55 metro ou mais.

Inscrições

As inscrições serão disponibilizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), durante o período das 10h de 13 de dezembro de 2021 às 23h59min de 4 de fevereiro de 2022, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 95,60. Os interessados devem ler atentamente o edital e comprovar situação regular com os requisitos elencados no documento.

O candidato pode solicitar a isenção da taxa de inscrição caso se encaixe em condições como desemprego, renda inferior a dois salários mínimos em atividade autônoma, não receba ou possua direito a parcelas de seguro-desemprego no período de 15 de setembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021 ou seja inscrito no programa Bolsa Família e comprove o recebimento do benefício referente ao mês de novembro de 2021.