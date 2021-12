Comemoração dos 461 anos de Guarulhos conta com programação multicultural no Adamastor

Artistas de diversas linguagens e grupos da cidade se reúnem do Centro Municipal de Educação Adamastor nesta quarta-feira (8), data em que Guarulhos comemora 461 anos. A celebração multicultural conta com programação gratuita e aberta ao público em geral.

Na abertura do evento, às 10h, acontece dinâmica com passos de dança com Regiane Silva. Às 12h é a vez do espetáculo clássico de circo com palhaços, malabaristas, contorcionistas e acrobacias do Circo Marambio. Às 15h será realizada uma dançaterapia, com passos de dança individual com ritmos dos anos 1970, 80, 90 e 2000 com Dorival Amaral, e às 16h a exibição de samba-rock com o grupo Sambarockano.

Na sequência, às 18h30, o programa Mulheres que Cantam apresenta especial de aniversário da cidade com cantoras guarulhenses. No encerramento das comemorações, às 21h, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos apresenta Cartoon em Concerto, espetáculo com as mais famosas trilhas de desenho animado e projeção ao vivo. O espetáculo também terá transmissão simultânea pelas redes sociais das orquestras no YouTube (https://youtu.be/XkXDrEhz7To) e no Facebook (www.facebook.com/ojmguarulhos/).

Às 19h30 a Prefeitura de Guarulhos transmite ao vivo do Bosque Maia a inauguração das tradicionais luzes de Natal em suas redes sociais.

O Centro Municipal de Educação Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.