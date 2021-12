Prefeitura divulga planejamento para reduzir índices de criminalidade

A Prefeitura de Guarulhos publicou o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no Diário Oficial da última sexta-feira (3). Com 21 diretrizes a serem implementadas nos próximos quatro anos, o planejamento tem o intuito de combater a criminalidade no município por meio do aprimoramento das tecnologias de monitoramento, da integração com as forças policiais e da disseminação da cultura de paz nos centros urbanos.

A promoção de oportunidades para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, o reforço do combate à violência contra mulheres e a instalação de sistemas inteligentes compartilhados com os demais órgãos de segurança são algumas das metas em destaque.

O plano pode ser acessado na íntegra no portal oficial da Prefeitura de Guarulhos, no link https://bit.ly/PlanoSegurança.