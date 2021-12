Procura pelo programa ID Jovem cresce 29% em dez meses

A procura pelas carteirinhas do Programa ID Jovem (Identidade Jovem) aumenta mês a mês em Guarulhos. De fevereiro a novembro deste ano o crescimento foi pouco superior a 29%, passando de 9.271 para 11.971 emissões no mês passado. Já nos dois últimos meses houve um acréscimo de 3,15%, ou seja, de 11.620 beneficiários houve um incremento de mais 367 solicitações do documento.

Segundo a Prefeitura de Guarulhos, a alta na procura pelos benefícios do programa ocorre em razão da retomada dos eventos culturais e artísticos na modalidade presencial.

O ID Jovem é um documento que possibilita acesso a vantagens como meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e vagas gratuitas ou com desconto de no mínimo 50% no valor da passagem no sistema de transporte coletivo interestadual.

O benefício é destinado a pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes a família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Onde solicitar o ID Jovem:

?Para a obtenção do ID Jovem é necessário estar inscrito no CadÚnico e, para isso, deve-se procurar um dos seguintes postos de atendimento espalhados pelo município: