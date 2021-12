Silvio Alves se reúne na Facesp com Alfredo Cotait, novo presidente da CACB

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, Silvio Alves, esteve reunido com Alfredo Cotait, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP), na sede da entidade, na Capital, nesta segunda-feira, 6/12. Cotait, além de presidir a Facesp e a Associação Comercial de São Paulo, acaba de assumir a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

O encontro serviu para reforçar as boas relações institucionais entre as duas maiores entidades do estado e, também, para apresentar projeto importante na preservação da segurança de centros comerciais.

O deputado estadual Danilo Balas, presente na reunião, demonstrou o sistema de inteligência em segurança pública “Cortex”, que já está em vias de ser implantado em cidades como Guarulhos – por intermédio da ACE-Guarulhos – e que utiliza dados públicos levantados pelo governo federal, por meio do Ministério da Justiça.

Além disso, foram entregues ao presidente Cotait uma Moção Congratulatória à Facesp, protocolada na Assembleia Legislativa pelo parlamentar, e o uma placa em homenagem pelo desempenho da entidade no momento mais crítico da pandemia em favor das MPEs pelo presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves.

Também participaram do encontro o VP Jurídico e coordenador do NGI da ACE-Guarulhos, Alonso Alvares, o assessor da Presidência e do NGI, Luiz Claudio Pires, o diretor da Facesp Roberto Mateus Ordine e o assessor político e econômico da Facesp, Marcel Domingos Solimeo.