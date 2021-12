Contas do 3º trimestre de 2021 são aprovadas pelo Conselho Fiscal da ACE-Guarulhos

O Conselho Fiscal da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos aprovou, por unanimidade, as contas do terceiro trimestre de 2021 da entidade, que abrangem as receitas e despesas realizadas entre os meses de julho e setembro deste ano.

A reunião aconteceu nesta quinta-feira (9), na sede da entidade, no Bom Clima. Foi o segundo encontro do órgão de forma presencial após mais de um ano de atividades em plataformas digitais, por conta da pandemia.

O Conselho Fiscal analisa os balanços trimestrais da ACE, bem como a maneira como os recursos arrecadados são reinvestidos em benefício dos associados. Os membros do órgão verificam a entrada e saída de recursos, solicitam relatórios e tiram dúvidas durante as reuniões periódicas.

Para o presidente Silvio Alves, o zelo com os recursos dos associados deve ser ainda maior em momentos de crise, como o atual. “A aprovação das nossas contas por unanimidade demonstra que temos responsabilidade com os recursos da entidade. Precisamos usá-lo com consciência e em benefício de tantos empresários que ainda sentem os reflexos da pandemia”, afirmou.

Participaram da reunião os integrantes do Conselho Fiscal Hugo Mesquita, Umberto Baccelli e Luiz Magno (suplente); o 1º Tesoureiro da ACE, João Junio Rodrigues da Silva; o diretor Administrativo Silvio Simões; a gerente administrativa e financeira Rita Semensin; o auxiliar administrativo Matheus Secada e Antônio Duram, do escritório Capital Contábil.