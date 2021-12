GRU Airport anuncia retorno da operação internacional no Terminal 2 a partir de 5 de janeiro de 2022

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, anuncia que a partir do dia 5 de janeiro de 2022, o Terminal 2 voltará operar voos internacionais das seguintes companhias aéreas: Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Aeroméxico, Amaszonas, Avianca, Boliviana de Aviación, Gol, Sky e TAAG.

Por conta da pandemia, os procedimentos internacionais estavam consolidados no Terminal 3 desde abril de 2020. Com a reabertura do Terminal 2, a expectativa é de que cerca de 5 mil passageiros de voos internacionais circulem diariamente pelo local, além dos passageiros domésticos das empresas nacionais.

“O retorno das operações internacionais no Terminal 2 vai melhorar a distribuição das companhias aéreas, aumentar a eficiência da nossa operação e trará mais conforto e comodidade a todos os usuários do aeroporto”, afirma o presidente da GRU Airport, Gustavo Figueiredo.

Mesmo com o retorno das operações internacionais, o Terminal 2 seguirá também com os embarques e desembarques de voos domésticos. Atualmente, as companhias que ali operam são Gol, Itapemirim, Latam e Passaredo.

Viagens internacionais

Para informações sobre a documentação necessária para embarque em voos com destinos internacionais, a recomendação é que além da companhia aérea, também seja consultado um órgão fiscalizador ou o site oficial do país.

Atualmente, o Aeroporto conta com 28 empresas nacionais e internacionais operando regularmente para 29 destinos internacionais, representando uma retomada de 58% quando comparado com os 50 destinos frequentemente operados antes da pandemia.

A GRU Airport conta com voos internacionais regulares para Addis Ababa (Etiópia), Amsterdã, Assunção, Atlanta, Bogotá, Buenos Aires, Chicago, Cidade do México, Cancun, Assunção, Cidade do Panamá, Dallas, Doha, Dubai, Frankfurt, Houston, Istambul, Londres, Lisboa, Madrid, Miami, Montevidéu, Newark, Nova York, Paris, Porto, Santa Cruz de La Sierra, Santiago, Zurique e Toronto. Entretanto, está prevista a retomada de outras rotas internacionais, bem como a ampliação das frequências em operação.

Ambiente seguro

Como forma de oferecer bem-estar e segurança aos viajantes durante este momento de pandemia, a GRU Airport implantou diversas medidas, conforme orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para conscientizar e prevenir a transmissão de covid-19 no aeroporto. Entre as ações adotadas, cabe destacar as sinalizações indicando as regras de distanciamento social e uso de máscaras faciais, instalação de dispensers de álcool gel em pontos de maior circulação de pessoas, possibilidade de consultar o painel de voos por meio de QR Code para evitar aglomerações nas áreas próximas às telas informativas e, como medida adicional às recomendadas pelo órgão oficial, aferição de temperatura nos controles de acesso aos embarques.