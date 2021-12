Museu da Energia participa da Intervenção Urbana, Cortejo e Mostra de vídeo-cartas “Mulheres na Luz”

Desde 2020, o Sonhar o Mundo, iniciativa que nasceu como campanha e segue seu percurso para se tornar um programa, abrigou o tema “equidade de gênero” por meio da parceria desenvolvida entre SISEM-SP e o coletivo transnacional “Mujeres cambian los museos. De la igualdad a la equidade” (“Mulheres Transformam os Museus: da igualdade à equidade”). A proposta é configurar uma cartografia contemporânea de boas práticas sobre as questões da memória através do protagonismo feminino e narrativas de comunidades, por meio da análise das práticas museológicas, educacionais e artísticas envolvidas com os territórios, promovendo a equidade de gênero e os direitos humanos em contexto ibero-americano.

Dando continuidade a este ciclo de sensibilização e discussões, a programação de encerramento do ano de 2021 conta com uma série de atividades oferecidas pelos museus paulistas em torno do tema “Soluções Sistêmicas para o futuro que queremos: Mulheres”. Integrando esta programação, com a temática Arte, Memória, Cidade e Direitos Humanos, o Museu da Energia de São Paulo participa de diálogos com outras instituições de São Paulo e coletivos do território para debater o tema no sábado, dia 11 de dezembro, a partir das 11h.

Os diálogos serão feitos por meio da ativação artística desenvolvida pelo Coletivo Birico, a apresentação de vídeo-cartas – narrativas audiovisuais protagonizadas por mulheres em contexto ibero-americano, seguido de cortejo que mobiliza os diálogos interculturais, as relações de gênero e a memória no território da Luz e Bom Retiro.

O Museu da Energia vai receber também o cortejo do Bloco Afro Ilú Obá de Min, em conjunto com artistas e público, que saem em caminhada pela Rua Três Rios em direção à Rua Silva Pinto e Alameda Nothmann até chegar à instituição. O Bloco Afro Ilú Obá De Min designa-se como intervenção cultural baseada na preservação de patrimônio imaterial, memória e identidade.

O Bloco Afro Ilú Obá de Min segue em cortejo em direção ao Sesc Bom Retiro e ao Museu da Energia. Atualmente em exposição no Sesc, a mostra “Birico: poéticas autônomas em Fluxo” pode ser visitada, abordando as intervenções de arte e a convivência propostas pelo coletivo Birico.

Outra atividade, em parceria com o Museu da Energia, envolve os espaços institucionais e a cidade que se convertem em uma praça-palco para celebração do protagonismo das Mulheres na Arte e na Cidade, reunindo museus, música, dança, performance e artes visuais, na realização de colagem coletiva de cartazes-narrativas na fachada do Museu da Energia para ser compartilhada com o público urbano.

A intervenção urbana Mulheres na Luz ocorrerá no próximo dia 11 de dezembro, das 11h às 14h, na região da Luz e Bom Retiro, no centro da cidade. A ação é uma iniciativa do grupo de pesquisa DIVERSITAS USP, SISEM (Sistema de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo) e a Galeria Choque Cultural com o apoio e realização do Museu da Língua Portuguesa, Museu da Energia e Sesc Bom Retiro, com a participação e ativação dos Coletivos Birico e Bloco Afro Ilú Obá de Min.

A coordenação geral e concepção é da artista transdisciplinar Lilian Amaral @amaral_arte e Silvana Nascimento – Diversitas USP/Brasil. Co-curadoria de Baixo Ribeiro – galeria Choque Cultural – São Paulo/SP – Brasil, participação/ativação do Coletivo Birico @birico.arte e o Bloco Afro Ilú Obá de Min @iluoba

Programação – 11 dezembro 2021

11h – Teatro de Contêiner Mungunzá/ Biricar muro lateral

12h – Museu da Língua Portuguesa – Biricar e Vídeo-Cartas

12h15 – Ilú Obá de Min- Concentração no MLP ala oeste / rua + Biricar

12h30 – Início do trajeto e cortejo caminhando pela Rua Três Rios em direção à Rua Silva Pinto e Al. Nothmann até o Museu da Energia + Sesc Bom Retiro

13h30 – Biricar – colagem e intervenção na fachada do Museu da Energia

13h45 – Ilú Obá de Min + performance gráfica e musical

14h – encerramento e visita à mostra Birico: poéticas autônomas em fluxo, Sesc Bom Retiro

Mulheres na Luz é uma ação urbana constituída a partir de intervenção visual e cortejo inserindo imagens inéditas no espaço público, produzidas por artistas que se vinculam à “Cátedra Nómada: Onde estão as mulheres na Arte e na Cidade?” As temáticas das imagens se referem à gênero, memória, corpo e cidade. Mulheres de diversas regiões do Brasil e Espanha responderam à questão norteadora “Onde estão as Mulheres na Arte e na Cidade”, tanto por meio de encontros realizados ao longo deste ano quanto pela produção de cartazes que serão expostos na forma de lambe-lambes, projeções em fachadas em muros e fachadas de museus e equipamentos culturais da região da Luz e Bom Retiro.