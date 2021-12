Trem iluminado de Natal viajará pelos trilhos da Malha Paulista em dezembro

A Rumo, concessionária de ferrovias, realiza o “Natal nos Trilhos”, evento que celebra o feriado de Natal com um trem especialmente decorado e formado por uma locomotiva e três vagões que passará pelos trilhos que atravessam cerca de 40 cidades do Interior de São Paulo. Até o dia 18 de dezembro, a composição circulará pela Malha Paulista sempre às 19h para marcar a chegada da data comemorativa. Neste ano, o trem não fará paradas para evitar aglomerações, aumentar a prevenção contra a covid e elevar a segurança da população junto aos trilhos.

O “Natal nos Trilhos” é organizado pela Rumo e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) com apoio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e MRS que apoiou na logística do trem. A composição é formada por duas locomotivas (uma da Rumo e outra da ABPF) e por três vagões de passageiros totalmente iluminados. O trem passará por cidades como Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Americana, Sumaré, Hortolândia, Campinas e Jundiaí.

Prevenção à covid e recomendações ao público

Por conta dos protocolos de prevenção à Covid, o trem não fará nenhuma parada em seu percurso. Quando estiver passando próximo a áreas urbanas, a composição reduzirá a velocidade para aumentar a segurança da população, evitando aglomerações e a proximidade com o trem. A população deve sempre manter uma distância segura do trem.

É recomendável que a comunidade que for assistir presencialmente o trem reforce todos os cuidados necessários com a saúde. Com relação à Covid, é preciso usar máscaras de proteção, sempre deixar as mãos higienizadas com álcool e praticar o distanciamento social.

Roteiro do “Natal dos Trilhos”

Horário: 19h

11/12

São José do Rio Preto

Eng. Schmitt (distrito de Rio Preto)

Cedral

Uchôa

Catiguá

Catanduva

Pindorama

Santa Adélia

12/12

Santa Adélia

Cândido Rodrigues

Taquaritinga

Santa Ernestina

Dobrada

Matão

Silvânia (distrito de Matão)

Bueno de Andrada (distrito de Araraquara)

13/12

Araraquara

Américo Brasiliense

Santa Lúcia

Rincão

Guatapará

Araraquara

14/12

Araraquara

Ibaté

São Carlos

15/12

São Carlos

Itirapina

Rio Claro

16/12

Rio Claro (Centro)

Santa Gertrudes

Cordeirópolis

Limeira

Tatu (distrito de Limeira)

Americana

17/12

Americana

Nova Odessa

Sumaré

Hortolândia

Campinas

18/12

Campinas

Valinhos

Vinhedo

Louveira

Jundiaí