Descubra como não cometer exageros durante as festas de fim de ano

Com a chegada do fim do ano, a maioria das pessoas se reúne com familiares e amigos para celebrar o Ano Novo com fartura de comidas e bebidas – além da troca de presentes. Essas comemorações, entretanto, são regadas de exageros, e as dietas e refeições mais saudáveis ficam de fora dos planos durante esse período.

“Muitas pessoas ficam preocupadas com essa época e os excessos que ela traz, mas o fim do ano não precisa ser desastroso. Existem certas medidas para controlar os danos. Ou, pelo menos, maneiras de se colocar no ritmo e se certificar de que não se está cometendo nenhum exagero”, destaca David Wiener, especialista em nutrição do Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial.

Pensando em ajudar quem não quer abrir mão de um fim de ano mais saudável, o especialista reuniu dicas para aproveitar as festividades sem tirar o foco de uma alimentação balanceada e nutritiva.

1) Não deixe de se alimentar em outras refeições

“Nós todos nos sentimos culpados por isso, por não comer em alguma refeição e aguardar a principal, de modo a tentar aproveitar ao máximo. Algumas pessoas pulam o café da manhã ou o almoço”, pontua Wiener. Para o especialista, isso não tem necessidade. Estar diante de um banquete com o estômago vazio aumenta o risco de cometer exageros. “Quando, na verdade, você só quer o sentimento de satisfação. Então, se você está indo para o almoço de Natal, comece com um café-da-manhã reforçado. Se for a ceia de Ano Novo, coma um lanche durante o dia”, recomenda.

2) Se exercite antes de qualquer coisa

Antes das celebrações, treine. “Coloque seu metabolismo para funcionar. Se prepare. Abra o apetite para o café da manhã, você vai aproveitar ainda mais sua refeição se tiver começado o dia bem”, destaca o especialista.

3) Não ceda ao charme do sofá

Durante o período de descanso, o sofá pode ser tentador. “Mas não caia nessa. O truque para uma refeição saudável é manter seu metabolismo funcionando. Respire fundo e saia para uma caminhada, por exemplo”, recomenda Wiener.

4) Coma estrategicamente

Para o especialista, pensar demais nas refeições é um exagero, afinal de contas, são as festas de fim de ano. “Porém, é melhor escolher entre verdes e vegetais ao invés de carboidratos complexos. Deste modo, você não vai se sentir tão estufado para experimentar aquele pedaço de torta que você está cobiçando o dia todo”, ressalta.

5) Experimente uma sobremesa mais saudável

Wiener destaca que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Por exemplo, colocar canela nas sobremesas ao invés de açúcar, escolher uma torta de abóbora ao invés de chocolate. “Isso vai deixar suas sobremesas tão saborosas quanto, além de mais saudáveis e nutritivas”, pontua.

6) Crie seu ritmo

Véspera do Natal, Natal, Ano Novo – e a lista segue. Por isso, estabeleça seu ritmo e siga-o. “Faça uma desintoxicação de alguns dias depois de cada um dos eventos, se puder. Continue o treino e não submeta seu corpo ao choque de exagerar logo na primeira refeição”, conclui o especialista.

