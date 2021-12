Guarulhos receberá show ‘Abba + Bee Gees In Concert’ no Teatro Adamastor

Após dois anos de estudos, pesquisas de laboratório, buscando a excelência em cada detalhe artístico e musical, idealizado pelos empresários Valéria Nani e Valter Noguera da NN Produções Artísticas, chega ao cenário nacional o espetáculo ‘ABBA + BEE GEES IN CONCERT’.

Um espetáculo irretocável, que retrará o que seria presenciar ao vivo em um único espetáculo, o encontro de duas das maiores bandas disco dos anos 60, 70 e 80.

Formatado em 120 minutos, o ABBA + GEE GEES IN CONCERT tem a participação das bandas ABBA MAJESTÄT E BEE GEES WAY, bandas renomadas presente no circuito de shows em todo território brasileiro, referência no segmento tributo, onde juntos somam mais de 500 apresentações.

O ABBA + BEE GEES IN CONCERT, um espetáculo que promete embarcar o público numa viagem emotiva, encantando por excelência todo seu público, desde os mais experientes que tiveram a oportunidade de vivenciar o auge dessas duas bandas, até mesmo as novas gerações que aprendem a admirar as músicas, e por que não dizer, hinos dessas que foram duas das maiores bandas pop de todos os tempos.

Com um requinte de detalhes cenográficos, de figurino e instrumental, técnicas vocais de época aplicadas, o ABBA + BEE GEES IN CONCERT, executa mais belas canções que marcaram épocas e estão presentes até os dias de hoje em nossas memórias e em rádios de todo o mundo, sucessos esses como Dancing Queen, Mama Mia, Chiquititas, Waterloo, I haver a dream, “Night Gever”, “Massachusetts”, Words, more than a woman, Alone, Stayin Alive, You should be dancing, Tragedy e muito mais.

Em qualquer show tributo a atenção aos detalhes é pré-requisito, sendo assim, absolutamente, nada foi deixado ao acaso, produzindo sim, o último grau de autenticidade, para que cada linha vocal e instrumental, seja executado ao vivo, em toda a sua plenitude.

Serviço: Dois super shows ‘ABBA + BEE GEES’ na mesma noite

Dia: 17 de dezembro sexta feira às 21 horas

Teatro Adamastor

Avenida Monteiro Lobato 734 – Macedo Guarulhos

Garanta seu ingresso acessando o link abaixo

https://www.bilheteriaexpress.com.br/mega-show-abba-e-bee-gees-teatro-adamastor-guarulhos.html

Ponto venda:

Loja Ótica e fábrica Stella Maris na rua Cavadas, 236 – São João

Preço dos ingressos:

R$ 90,00 – inteira comprando no dia do show

R$ 75,00 – comprando antecipado até um dia antes (promoção válida pra pagantes de inteira)

R$ 70,00 – Apresentando Bônus de desconto do Jornal Guarulhos Hoje

R$ 45,00 – meia entrada (estudantes, professores, terceira idade e aposentados)