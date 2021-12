Linhas da EMTU circulam perto de centros comerciais em Guarulhos e ajudam nas compras de Natal

Faltando poucos dias para o Natal, começam os preparativos para garantir os presentes à família nas celebrações de fim de ano. Para ajudar os consumidores nas compras e facilitar o trajeto a ser percorrido, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) indica linhas de ônibus metropolitanos que passam próximo a tradicionais centros de comércio de Guarulhos.

Informações adicionais sobre horários e itinerários dessas linhas estão disponíveis no site da EMTU ou no aplicativo para Android e iOS.

Guarulhos: O calçadão da rua Dom Pedro II é a área de maior concentração de comércio e serviços do município, com estabelecimentos variados, do setor de vestuário a eletroeletrônicos e 12 linhas metropolitanas da EMTU passam por perto.

011 – Guarulhos (Parque Continental II) / São Paulo (Metrô Armênia);

011PR1 – Guarulhos (Parque Continental III) / São Paulo (Metrô Armênia);

093 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Vila Galvão) / São Paulo (Metrô Carrão);

427 – Guarulhos (Parque Continental II) / São Paulo (Paraiso);

443 – Guarulhos (Cocaia) / São Paulo (Metrô Penha);

573 – Guarulhos (Parque Continental II) / São Paulo (Metrô Carrão);

115 – Arujá (Centro) / Guarulhos (Jardim Santa Mena);

537 – Arujá (Parque Rodrigo Barreto) / Guarulhos (Jardim Santa Mena);

826 – Poá (Terminal Rodoviário Pedro Fava – Cidade Kemel) / Guarulhos (Centro);

825 – São Paulo (São Miguel Paulista) / Guarulhos (Centro);

095 – Guarulhos (Terminal Metropolitano Taboão) / São Paulo (Metrô Brás);

175 – Guarulhos (Cocaia) / São Paulo (Metrô Armênia).

Sobre a EMTU – Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.