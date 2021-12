Saiba como deixar as roupas ainda mais brancas para comemorar a chegada de 2022

Com a proximidade das festas de fim de ano, a maioria das pessoas começa a pensar no visual, geralmente composto por roupas brancas, para celebrar a chegada do Ano Novo. Essa é considerada uma tradição entre grande parte das famílias brasileiras, pois o branco representa a paz, a harmonia e a renovação para início de um novo ciclo. Uns preferem comprar roupas novas, enquanto outros recorrem às opções presentes no armário e, neste momento, podem se deparar com peças manchadas ou amareladas. Segundo a especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, há solução para resolver este tipo de problema.

A primeira medida a tomar é tentar tirar as manchas antes da limpeza, com produtos específicos para esta finalidade, que não comprometam as fibras e que são indicados para cada tipo de tecido. “Como a roupa branca suja com muita facilidade, é importante que a limpeza seja feita com sabão alcalino e água fria. Após deixar as roupas de molho, para que fiquem mais brancas e para eliminar resquícios de outras manchas, é importante enxaguar bem as peças, tirando todo o tipo de resíduo existente. Vale ressaltar também que as roupas brancas devem ser lavadas separadamente, ou seja, não devem ser misturadas com peças coloridas, que podem manchar, escurecer ou danificar o tecido”, explica Marinês Cassiano. Outra dica importante é utilizar a dose certa de sabão, já que o excesso do produto pode gerar o efeito contrário.

Se durante as comemorações de Réveillon cair alguma substância inesperada, como vinho, molhos ou até mesmo maquiagem, a especialista da 5àsec recomenda que você utilize a solução de água quente com alvejante, mas apenas nas roupas de algodão. Os tecidos mais delicados como seda, viscose e linho não podem ser lavados com alvejantes em nenhuma das circunstâncias. “Na dúvida, opte sempre por uma lavanderia, que conta com serviços específicos para esta finalidade e que seja especializada em cuidados têxteis, como é o caso da 5àsec”, revela Marinês Cassiano.

Quando for armazenar as roupas brancas, envolva-as em sacos de TNT, para protegê-las tanto do pó quanto dos raios de luz. Não é indicado o uso sacos plásticos para guardar às peças, pois este tipo de material não permite que as fibras fiquem arejadas, causando em grande parte dos casos manchas amareladas ou mofos. Se após as tentativas de limpeza as manchas não desaparecerem, não tente receitas caseiras com promessas milagrosas, pois algumas substâncias podem danificar as peças e diminuir a vida útil do item. Leva a roupa à uma lavanderia, que seguirá todas as recomendações, de acordo com as orientações que constam na etiqueta de cada produto.

“Uma dúvida frequente é sobre como tirar manchas de suor, desodorante, que são antigas. Neste caso, depende do tipo do tecido da peça. Se for feita em seda, por exemplo, não pode ser lavada na água quente, somente com detergente neutro. Mas, o mais importante é nunca guardar a peça suja, sem remover as manchas, pois isso compromete o tecido podendo causar manchas que são mais difíceis de serem removidas”, finaliza a especialista da 5àsec.