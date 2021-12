Fatecs divulgam inscrições deferidas e indeferidas para o Vestibular de 2022

A partir das 15 horas desta quarta-feira (15), estará disponível na internet a relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2022, após conferência da documentação e das notas de Português e Matemática.

Nos dias 16 e 17, o candidato pode apresentar recurso no site www.vestibularfatec.com.br, em link específico, se quiser retificar notas e reenviar documentos comprobatórios informados erroneamente. O resultado do recurso estará na internet no dia 22 de dezembro, às 15 horas.

Em 12 de janeiro de 2022, serão divulgadas a classificação geral e a primeira lista de convocação para matrícula das Fatecs.

Cabe ao candidato verificar a relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, o período para recurso e as demais listas do Vestibular.

Novidades

*Neste processo seletivo, a futura Fatec Registro oferece 35 vagas no período da noite para o curso superior de tecnologia de Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

*Este mesmo curso, implantado no primeiro semestre de 2021 em cinco Fatecs, também será oferecido em outras seis unidades:

Fatec Cotia (40 vagas no período da noite);

Fatec Diadema – Luigi Papaiz (40 vagas no período da manhã);

Fatec Itatiba (40 vagas no período da tarde);

Fatec Mauá (40 vagas no período noturno);

Fatec Zona Sul – Dom Paulo Evaristo Arns (40 vagas no período da tarde); e

Fatec Itapira – Ogari de Castro Pacheco (40 vagas no período da noite)

*Outra novidade do Vestibular é a oferta do curso superior de Gestão Hospitalar na Fatec Bauru – a segunda faculdade do Centro Paula Souza (CPS) a contar com esta formação. A primeira turma ingressou no segundo semestre de 2021, na Fatec de Barretos. O projeto pedagógico e a montagem da grade curricular do curso têm a parceria do Hospital de Amor – instituição de referência no tratamento do câncer no Brasil.

Processo seletivo

O Vestibular para o primeiro semestre de 2022 oferece 17.495 vagas, sendo 16.555 na modalidade presencial e 940 online, distribuídas em todas as regiões do Estado. A seleção dos convocados será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online.

Serão avaliadas as notas das disciplinas de Português e Matemática da primeira ou segunda série do Ensino Médio, concluídas até 2019 ou 2020. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo desse ciclo, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.