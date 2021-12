Assistidos pelos Cras participam de ceia de Natal no Restaurante Popular do Taboão

Um grupo de 210 assistidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Acácio, Santos Dumont e São João participou na noite desta quarta-feira (15) de uma ceia natalina no Restaurante Popular Josué de Castro, no Taboão. A ação da Prefeitura contou com a presença dos personagens Fada Sininho, Mickey e Papai Noel, além de disponibilizar brinquedos infláveis e pula-pula para entreter as crianças.

“É motivo de grande satisfação um evento no qual proporcionamos uma ceia natalina às famílias que estão em vulnerabilidade extrema e que muitas vezes não possuem o mínimo para fazer uma ceia”, disse o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, que ao lado do bom velhinho e dos coordenadores dos Cras distribuiu brindes à garotada.

Presente ao evento com os seus sete filhos e acompanhada também da irmã e de dois sobrinhos, a catadora de recicláveis Eliane Aparecida Fortunato aprovou a iniciativa. “Achei muito boa esta ceia de Natal. Agradeço aos funcionários dos Cras, que foram ótimos com a gente. O que as crianças mais querem é ver o Papai Noel e ganhar presentes”, disse.

O evento foi promovido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com o apoio da Pasta de Educação. As empresas Sonda e Tita Recreações colaboraram com insumos para a refeição, pinturas de rosto e algodão doce.