Lago dos Patos recebe decoração de Natal

O Lago de Vila Galvão, mais conhecido como Lago dos Patos, já está enfeitado para o Natal. Dois papais-noéis, pisca-piscas nas árvores, bolas gigantes e uma árvore de Natal deixaram o conhecido ponto de lazer dos guarulhenses preparado para as festas de fim de ano.

Todos os custos relacionados à decoração – aproximadamente R$ 300 mil – foram assumidos pelo grupo Top FM/Kiss FM, após chamamento da Prefeitura de Guarulhos.

Bosque Maia

A árvore de Natal do Bosque Maia também está aberta ao público todos os dias da semana, das 6h às 22h. A estrutura tem 17 metros de altura e está enfeitada por 720 mil microlâmpadas de LED, 60 laços, 2.500 metros de festões e cem strobos (lâmpadas com efeito estroboscópico), com iluminação gerada por uma mesa de 72 canais.

A Bauducco venceu o chamamento da Prefeitura de Guarulhos e arcou com todos os custos da árvore de Natal do bosque.

As instalações dos enfeites natalinos no Lago de Vila Galvão e no Bosque Maia são iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI).