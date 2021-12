Expresso Turístico da CPTM retoma programação normal de viagens a partir de sábado

As viagens do Expresso Turístico da CPTM voltam a ser realizadas a partir de amanhã (08) para os destinos de Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes. A venda dos bilhetes já está aberta e podem ser adquiridos na bilheteria da Estação Luz, localizada no mezanino na área paga.

Os passeios que acontecem sempre aos fins de semana, partindo da Estação Luz, têm programação alternada entre as cidades. Há um número maior de viagens programadas para Paranapiacaba por ser o local mais procurado pelo público, na sequência Jundiaí e Mogi das Cruzes. Por isso, é importante que os interessados consultem as datas dos destinos que pretendem fazer.

As primeiras viagens estão programadas para Jundiaí no sábado (08) e Paranapiacaba no domingo (09). Nos dias 15 e 16 de janeiro, as viagens são para Paranapiacaba. A primeira viagem para Mogi das Cruzes está programada para sábado (22).

Após a interrupção do serviço em virtude da pandemia de covid-19, a retomada gradativa do Expresso Turístico começou em agosto com as políticas sanitárias de flexibilização para atender exclusivamente aos passageiros que compraram bilhetes antes da pandemia e não puderam viajar.

Para os passeios do próximo ano, os ingressos são vendidos na bilheteria da Estação Luz, que atende as Linhas 7-Rubi e 11-Coral, de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado e no domingo, às 7h às 9h, no guichê específico do serviço.

Os valores das tarifas estão disponíveis na página do Expresso Turístico no site da CPTM.