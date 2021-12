Veículo com equipe de Gusttavo Lima capota após show na Paraíba

Uma van que transportava os músicos do cantor Gusttavo Lima colidiu com um veículo de passeio e capotou na manhã desta segunda-feira (20), no KM 203 da BR 230, em Soledade, na Paraíba. Cinco pessoas da equipe do sertanejo ficaram feridas.

A banda voltava de um show que ocorreu em São Bento, no Sertão da Paraíba, na noite desse domingo (19). Gusttavo Lima não estava no transporte.

Os músicos foram socorridos inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e levados em seguida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

A unidade informou que as vítimas estão na ala vermelha para realização de exames. No entanto, outros detalhes do estado de saúde delas não foram repassados. Até agora, a assessoria de comunicação do artista não emitiu nota sobre o acidente.